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田徑／肯亞女將陳屍家中 老公涉重嫌落網了

中央社／奈洛比14日綜合外電
蒂洛普之死對田徑界是「一大打擊」。（路透）
蒂洛普之死對田徑界是「一大打擊」。（路透）

上個月剛創女子10公里世界紀錄的肯亞長跑好手蒂洛普（Agnes Tirop）昨天身中多刀陳屍家中，震驚肯亞全國上下與全球田徑界，她的涉案丈夫今天遭肯亞警方逮捕。

蒂洛普的丈夫羅蒂奇（Emmanuel Rotich）因為涉嫌殺害蒂洛普，今天在沿岸城市蒙巴薩（Mombasa）落網。

25歲的蒂洛普是一位迅速崛起的運動員，曾兩度奪下世界田徑錦標賽（World Championships in Athletics）1萬公尺銅牌，2015年拿下世界越野錦標賽（World Cross Country Championships）冠軍，今年東京奧運也勇奪5000公尺項目第4。

蒂洛普上個月在德國賽事以30分01秒刷新女子10公里世界紀錄，比先前紀錄快28秒。

肯亞刑事調查部主任奇諾提（George Kinoti）告訴法新社：「羅蒂奇遭到拘留，他是在逃亡時遭到逮捕。」警方也發布這名嫌犯手戴手銬的照片。

奇諾提說，羅蒂奇預計將在明天出庭，又說：「等到偵查結束，他將遭控罪名。」

肯亞報紙報導，這對夫妻有婚姻問題。蒂洛普被發現身中多刀陳屍肯亞西部伊滕（Iten）住家臥房後，悼念她的訊息不斷與湧入。肯亞「國家日報」（Daily Nation）下的頭條標題是「冠軍遭謀殺」。

肯亞田徑協會（Athletics Kenya）主席圖韋（Jackson Tuwei）說，蒂洛普之死對田徑界是「一大打擊」，稱她是「快速崛起的新星之一」，希望有關當局能迅速為她伸張正義。

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