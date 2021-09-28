粉絲失控？中游泳奧運冠軍汪順 機場遭強行「戴帽子」

在東京奧運拿下金牌、中國 陝西全運會贏得六面金牌的中國游泳選手汪順27日結束全運會搭機回家，在機場 戴著口罩的他被粉絲包圍，一名大媽粉絲強行要給他戴上帽子，更大聲命令汪順「你給我戴上」，之後還跑到汪順面前，手指著他斥責，場面十分混亂。

觀察者網報導，27日，結束了全運會比賽的汪順戴著口罩現身機場，遇到了不少熱情的粉絲，然而，他身旁有一名大媽的舉動引發爭議。

網路流傳的影片顯示，這名大媽粉絲強行給汪順戴上了一頂黑色帽子，見汪順笑著摘下，阿姨又大聲喝令「你給我戴上」，隨後在電梯上，該名大媽又衝到汪順面前，手指著他大聲斥責，對汪順說：「你把帽子給我戴上！快點！」

中國游泳選手汪順。（新華社）

此事被報導後，不少中國網友質疑當事人的做法不妥，已經對運動員構成了騷擾。28日，自稱當事人的汪順微博 超話主持人兼粉絲群群主@秀色波瀾發文稱，就機場言行造成的場面混亂以及給汪順帶來的不良影響致歉，並宣布即日起卸任超話主持人與粉絲群群主。

之後，微博帳號「汪順Steve全國後援會」發布聲明，宣布帳號改名為「Steve專屬的泳道」，即日起解散兩個粉絲群，並稱@秀色波瀾將不參與帳號營運，該帳號與@秀色波瀾「均屬個人行為」，不涉及任何其他組織與個人。不久後，有粉絲在汪順超話PO出粉絲群被解散的通知。

此外，被質疑與後援會帳號為同一營運者的汪順百度貼吧官方微博發文指出，該帳號與後援會及@秀色波瀾毫無關聯，是否停用由汪順決定。

來源：聯合影音網