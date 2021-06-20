羽球／戴資穎力拚東奧金牌 媒體：這可能是最後一搏

「世界球后」戴資穎今夏力拚生涯首面奧運金牌。（中央社）

「世界球后」戴資穎今夏力拚生涯首面奧運金牌，有印度 媒體「THE BRIDGE」以「戴資穎能否突破大賽魔咒，贏下首面奧運獎牌」為題，指出她若要在大型賽事證明自己，這屆東奧可能是最後一搏。

文中提到，戴資穎的擊球技巧精湛，假動作和網前的技術讓她成為近代最佳球員，巡迴賽勇奪26冠，18年也摘下亞運銀牌，不過在世錦賽或奧運等級的賽事卻從未站上頒獎台。

戴資穎參加過6次世錦賽及2次奧運，世錦賽有5次都止步於八強，奧運則2次都在16強被淘汰，然而本屆東奧將成為她的大好機會，因為贏下上屆里約奧運的西班牙名將瑪琳將缺席，而她也曾在去年年末提及自己可能在奧運後引退的消息，若能在今夏如願奪金，或許有機會藉此畫下生涯完美的句點。

戴資穎將持個人簽名拍征戰東京奧運。（圖：勝利提供）

生日快樂 戴資穎專屬戰拍拚東奧

另外，戴資穎今天迎接27歲生日，長期合作的VICTOR為球后獻上特別生日禮物，推出小戴簽名拍精裝版，內含羽球 界首款球員卡，呈現小戴歷年傲人成就，全球限量發售2900組，也是向小戴生涯至今29座大賽冠軍致敬。

戴資穎簽名拍限量精裝版採禮盒設計，內含戴資穎生涯首支簽名拍、限量球員卡、專屬保溫瓶及球拍絨布袋，以白金為主色，象徵小戴不凡成就。

戴資穎簽名拍外觀設計融入戴資穎的形象及精神，中管印有小戴左手腕刺青「相信自己」，概念取自戴資穎父親的生肖「蛇」，加上父親親筆題字，讓小戴在場上能帶著家人的力量，征戰世界。

戴資穎簽名拍延續小戴歷年戰拍精準進攻的特點，小戴也將攜帶專屬戰拍出征東京奧運 ，挑戰生涯成就獨缺的奧運獎牌。