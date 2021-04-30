那些年女人不准馬拉松：艾琳皮珀與遺忘的歷史長跑

圖／取自派克峰馬拉松官方網站

「致敬那些被歷史遺忘的女性跑者們......」說起女性參與馬拉松 的歷史，許多人會直覺想起1967年，偷偷參與波士頓 馬拉松的凱薩琳．斯威策（Kathrine Switzer）。當年20歲的她，為進入禁止女人的波士頓馬拉松，以縮寫姓名「K.V. Switzer」報名，騙過主辦單位誤以為她是男性，也成為女性參賽的精神象徵之一。

然而事實上，斯威策並非完成馬拉松的首位女性。早在1959年，艾琳皮珀（Arlene Pieper）就完成了派克峰馬拉松，且從未遭到阻攔。只不過，在短暫的女性運動史中，皮珀被遺忘了長達50年。直到4月26日她在家中過世，才吸引媒體報導、並回顧女性爭取運動權的歷史記憶。

馬拉松（Marathon）原意取自希臘的馬拉松戰役，指的是標準距離為42.195公里的長途競賽，通常以公路賽進行，但也可以在有高低起伏的越野賽道上舉行。皮珀所參加的派克峰馬拉松（Pikes Peak Marathon），就是一項越野跑競賽。參加者會從派克峰山腳的城鎮曼尼通斯普林斯（Manitou Springs）為起點，沿路爬升到海拔4302公尺的派克峰頂部，再下山才算完成整趟行程。

圖／取自凱薩琳．斯威策個人網站

在半世紀前，許多馬拉松競賽、包括奧運 馬拉松都是禁止女性參賽的。例如負責管理波士頓馬拉松的業餘田徑聯盟（AAU）就曾禁止女性跑超過1.5英里（約2.4公里），原因是他們認為女性可能會因長途奔跑導致子宮脫落。也因為如此，當時強行參賽的斯威策，遭到許多人攔阻。1967年她偽裝成男性報名，但開跑沒多久，她的跑者編號便被一名男性試圖撕去、要她滾開。當時的攝影照片，也成為女性參與體育賽事的重要象徵之一。

但是相較於斯威策在波士頓馬拉松的悲慘境遇，位於科羅拉多的派克峰馬拉松則並非大型競賽，也從未禁止過女性參賽。只不過當時的社會氛圍依然認為女性不擅跑步、甚至擔心會子宮受傷的情況下，創始於1956年的派克峰馬拉松，前兩屆都沒有任何女性報名。

直到第三年，皮珀才和丈夫一起參賽、還帶著年僅9歲的女兒一起加入。另外當時還有另一名女性Katherine Heard-Fahl同樣也報名參加，但三名女性中，只有皮珀一人跑完全程。而在完成派克峰馬拉松後，皮珀也沒有受到任何媒體關注，就和丈夫默默回到了兩人在科羅拉多開設的健身中心工作。

被歷史長年遺忘，是什麼滋味？直到2017年，她接受波士頓公共廣播電台採訪時說：「其實到了終點線的時候，我感覺很好。我確定自己有點累，但還沒感覺到精疲力盡。」圖為年老的皮珀。 圖／取自派克峰馬拉松官方網站

被歷史長年遺忘，是什麼滋味？直到2017年，她接受波士頓公共廣播電台採訪時說：「其實到了終點線的時候，我感覺很好。我確定自己有點累，但還沒感覺到精疲力盡。」

她的成就並沒有在體育界引起轟動，並且極少人知道。直到60年代，吉伯、斯威策等人遭受禁賽打壓、女性在運動場域的不平等才漸漸受人關注。1896年就開始的奧運馬拉松項目，直到1984年，才在美國洛杉磯奧運時追加開放第一屆女子馬拉松競賽。

在皮珀之前，其實已有不少女性前輩試圖參加馬拉松，但都屬於「非官方競賽」，也不會被記錄在正式比賽結果中。早在古希臘時期，就曾開放女性參與賽跑，用於紀念希臘女神赫拉。1896年，在雅典舉辦的第一屆奧運，當時也有一位希臘女性拉維瑟（Stamata Revithi）想報名卻遭到拒絕，最後只能自行參加，以5小時30分鐘左右的成績跑完全程，不被官方紀錄。1926年，英國跑者皮爾西（Violet Piercy）也參與了國際田徑聯合會（IAAF）的馬拉松賽，但同樣是非官方認證，最後拿下3小時40分鐘的成績。

而除了馬拉松之外，事實上許多運動項目在剛發明的時候，也都曾出現過類似的女性禁令。例如19世紀晚期，開始出現兩輪、具有鍊條與鍊輪的現代化腳踏車，不過在發明之初，騎腳踏車也曾被認為會傷害女性的子宮與生育力。VOX報導，當時甚至有人撰文指稱女性騎車會罹患所謂的「自行車臉病」（bicycle face）：患者會臉紅或臉色蒼白、眼睛周圍暗沉、看起來十分疲倦。但以如今標準看來，這些「症狀」只是人在運動時會出現的正常生理狀態而已。

到了後來，腳踏車更成為1890年代，女性用於組織爭取投票權、身體自主權、以及自由移動的重要工具：女性不僅可負擔購買交通工具的金額，更能獨自前往更遙遠的地方，不需要傭人、車夫或家人的陪伴。當時安妮．倫敦德里（Annie Londonderry）更成為第一位依靠腳踏車長途旅行、並且成功環遊世界的女性。

腳踏車也掀起「理性服飾運動」（the Rational Dress Movement），女性得以擺脫束胸馬甲、穿起行動更輕便的燈籠褲。爭取投票權的女性主義者蘇珊．安東尼也曾稱騎腳踏車為讓女性獲得解放的「自由機器」。