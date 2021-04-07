歐冠盃／皇馬少了兩戰將 仍以3：1宰利物浦

皇馬維尼修斯個人獨進2球。（歐新社）

對於在西班牙歐冠聯賽參賽的英國 球團來說，6日戰果喜悲參半，曼城終場2：1險勝多特蒙德，而利物浦則以1：3慘敗給皇馬。

德布勞內（Kevin De Bruyne）早早在19分鐘時就為曼城攻下首分，但多特蒙德隊長羅伊斯（Marco Reus）在84分鐘的進球幾乎讓多特蒙德在第二輪賽事占上風。曼城靠福登（Phil Foden）90分鐘的最後一刻進球確保晉級下一輪的優勢。全場最大的爭議是多特蒙德7歲小將貝林漢姆（Jude Bellingham）在37分鐘時截球踢進球門，卻因被判中場犯規而宣告無效。

曼城福登（左）踢進致勝分。（歐新社）

這是兩隊9年來首度交手，之前曼城曾在主場戰平但客場小負多特蒙德。曼城過去12次歐戰主場對陣德國 球隊僅在8年前負於拜仁，其餘11場9勝2平。而多特蒙德之前13次歐戰做客英格蘭僅獲4勝，其餘9戰1平8負。曼城本屆歐冠盃前7場完封和788分鐘的不失球戰績也在本役破功。

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在今年8強賽首輪輸給皇馬後，如果利物浦想晉級歐冠盃賽事，可能必須再度展現其歐洲首強的實力。

這場比賽紅衫軍全場表現完全不如對陣的皇馬。後者雖少了首選的中後場組合拉莫斯（Sergio Ramos）和瓦拉内（Raphaël Varane），但進攻能力卻令人印象深刻。

大部分傷害都在上半場造成，維尼修斯（Vinicius Junior）接獲克羅斯（Toni Kroos）的遠距傳球，用胸膛停球後突破利物浦門將阿利森（Alisson Becker）勁射入網。阿森西奧（Marco Asensio）稍後錦上添花，利用阿諾德（Trent Alexander-Arnold）失控的解圍頭球，將球挑至阿利森身後，然後補球進網。

中場休息後，利物浦開始反擊，薩拉赫（Mohamed Salah）的近距離射門，一度激發出接下來20分鐘的拚勁。但是終場前25分鐘維尼修斯接獲傳球第一時間撥球進網後，利物浦就此一蹶不振。