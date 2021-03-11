足球／勒夫請辭德國隊主帥 接班人難尋

勒夫成也調度，敗也調度。（路透）

從2006年正式主掌德國 主教練兵符的勒夫（Joachim Löw），雖然合約簽到2022年卡達世界杯，但9日驚人地宣布決定提前終止合約，帶完今夏歐洲杯就請辭帥位。

勒夫15年來帶隊勝率高達63%，拿下2014年世足冠軍與2017年聯合會杯冠軍，他重建德國青年軍，包含重用當時仍是新人的小豬（Bastian Schweinsteiger）、克羅斯（Toni Kroos）、諾伊爾（Manuel Neuer）等，但在奪冠後用人失當，棄用球技正盛的好手，在2018世界杯恥辱性出局，要求勒夫下台的聲浪攀升，最終他選擇率先請辭。

勒夫當年的成功與他重用年輕才俊密不可分，在他任下多名年輕球星發光發熱，包含現在仍活躍於歐陸足壇的超級門神諾伊爾、中場節奏大師克羅斯等人。2014年這些球星普遍迎來生涯巔峰期，在四強賽寫下震驚世人的血洗大勝，德軍以7：1痛宰東道主巴西。

但勒夫的失敗也與用人失當有關，從2018年俄羅斯 世足的慘敗能發現他的戰術漸漸過時，勒夫選擇換血國家隊時決策失誤，他棄用正值巔峰之年的穆勒（Thomas Müller）、胡梅爾斯（Mats Hummels）等人，選用心理素質尚不足的一群小將，一系列的不當操作讓球迷反對輿論越演越烈。

至於誰是勒夫的繼任者也引起外媒廣泛討論，包含德國U21青年國家隊主帥昆茨（Stefan Kuntz）、紅牛主帥納格斯曼（Julian Nagelsmann）、利物浦主帥克洛普（Jürgen Klopp）、拜仁「最狂助教」弗里克（Hans-Dieter Flick）、前國家隊老帥克林斯曼（Jürgen Klinsmann），甚至前阿森納名帥溫格（Arsene Wenger）都被傳可能接任。但接任德國主帥卻不像榮譽、更像燙手山芋，連各隊球迷普遍都不願意自家主帥跳槽接手。