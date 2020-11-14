歐洲盃24強出爐 北馬其頓首度踢進會內賽

潘德夫（紅衣）踢進致勝球，助北馬其頓首度晉級歐洲盃小組賽。（美聯社）

2020歐洲盃資格賽最後一日附加賽事，北馬其頓37歲老將潘德夫（Goran Pandev）踢進關鍵一球，助球隊以1：0擊敗喬治亞，搭上晉級末班車，隊史首次殺進歐洲盃會內賽。他在賽後說：「我們踢了一場偉大的比賽，偉大的勝利，夢想成真了！」

北馬其頓的這場勝利也成為歐洲盃史上第35支參賽隊，與已確定晉級的芬蘭一樣都是第一次參賽。

該國前稱馬其頓，於1991年獨立，去年改國號為北馬其頓，今年3月加入北約（NATO）。

主教練安傑洛夫斯基（Igor Angelovski）說：「潘德夫踢進了巧妙的進球，帶領我們前進，我們將會在歐洲盃中為我們國家而戰。」

歐洲盃分組表。（UEFA）

2020歐洲杯資格賽結束，產生24支參賽球隊。A組為土耳其、義大利 、威爾斯、瑞士；B組為丹麥、芬蘭、比利時、俄羅斯；C組為荷蘭、烏克蘭、奧地利、北馬其頓；D組為英格蘭、克羅埃西亞、蘇格蘭、捷克；E組為西班牙、瑞典 、波蘭、斯洛伐克；F組則有匈牙利、葡萄牙、法國、德國 。

其中F組最讓人歎息，實力堅強的葡萄牙、法國和德國列在同組，成本屆不作他想的「死亡之組」。