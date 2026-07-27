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MLB／棒球名人堂「強打少年」瓊斯成為庫拉索第1人

記者藍宗標／即時報導
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棒球名人堂入選者肯特（左起）、瓊斯及卡洛斯．貝爾川7月26日在美國紐約州古柏鎮（...
棒球名人堂入選者肯特（左起）、瓊斯及卡洛斯．貝爾川7月26日在美國紐約州古柏鎮（Cooperstown）舉行的名人堂入選儀式後合影留念。（美聯社）

大聯盟3名退役名將肯特（Jeff Kent）、瓊斯（Andruw Jones）、貝爾川（Carlos Beltran）26日正式進入美國棒球名人堂，在紐約州古柏鎮接受棒界最高榮譽。

3人致詞都表達感激之情，向過去職業生涯給予幫助的人致意，貝爾川成為史上第6位入選名人堂的波多黎各籍球員，選擇以大都會隊球員的身分入堂，26日吸引大批球迷群前來助陣，包括大都會和來自家鄉的支持者。

貝爾川生涯20年效力7隊，揮出2725支安打，包括435支全壘打，還有312次盜壘成功，2017年在太空人隊奪下世界大賽冠軍；談到選擇大都會球員進入名人堂的原因，他說：「在大都會（7年）度過生涯最輝煌的時刻，也面對最嚴峻的挑戰，這種經歷讓我成長為更好的人，也成為更優秀的領袖。」

昔日「強打少年」瓊斯則是首位入選名人堂的庫拉索球員，生涯17年累積434支全壘打、1289分打點，5度入選明星賽、連10年拿下金手套獎，26日特別提到曾經效力洋基隊的穆倫斯（Hensley Meulens），他說：「所有來自庫拉索的球員都應該向穆倫斯致敬，他是我們島上首位打進大聯盟的球員。」

肯特生涯17年效力6隊，打擊率2成90、全壘打377支、打點1518分，其中351轟以二壘手身分締造紀錄，史上排名第1，2000年巨人隊時期獲選國聯MVP，他說：「棒球正處於前所未有的鼎盛時期，這項運動從未像現在這麼受歡迎，希望它能繼續把人們凝聚在一起，吸引大家不斷回到球場。」

精華 FAQ

  • 26日進入名人堂的3位退役名將，分別是肯特、瓊斯與貝爾川。他們在紐約州古柏鎮接受棒球最高榮譽，並在致詞中感謝職業生涯中幫助過自己的人。

  • 瓊斯是首位入選名人堂的庫拉索球員，生涯17年累積434轟、1289分打點，還有5度明星賽與連10年金手套獎，象徵庫拉索球員在大聯盟的重要突破。

  • 貝爾川生涯20年效力7隊，累積2725安、435轟與312盜，並曾隨太空人拿下2017年世界大賽冠軍；肯特則有377轟與1518打點，其中351轟以二壘手身分創下史上第1紀錄。

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