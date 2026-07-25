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紐約大都會台灣日 蔡其昌：帶歐告娃娃與特製手套開球

中央社台北25日電
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中華職棒大聯盟會長蔡其昌將擔任紐約大都會台灣日開球嘉賓。圖為蔡其昌在2026中華...
中華職棒大聯盟會長蔡其昌將擔任紐約大都會台灣日開球嘉賓。圖為蔡其昌在2026中華職棒明星對抗賽19日第2戰上場代打，他敲出安打成功上壘。(中央社資料照)

美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日將於26日舉行，中華職棒大聯盟會長蔡其昌等人將擔任開球嘉賓。蔡其昌表示，這是他首次在海外開球，除了會帶上象徵中職的「歐告娃娃」，聯盟也幫他準備特製手套，要讓台灣被世界看見。

第22屆大都會台灣日將於26日在大都會主場花旗球場（Citi Field）舉行，大都會隊將出戰洛杉磯道奇隊。主辦機構紐約台灣商會、紐澤西台灣商會及紐約台灣青商會表示，美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人林琪兒（Kjell Lindgren）及蔡其昌將擔任「雙主投」開球嘉賓。

擔任棒球比賽開球嘉賓，對蔡其昌來說並非新鮮事或難事，因為他曾在國內的職業、業餘賽事開球，這次受邀前往紐約大都會台灣日擔任開球嘉賓，將成為蔡其昌的海外開球處女秀，而這場比賽預計吸引超過3000名台灣人進場。

對於即將踏上花旗球場開球，蔡其昌說，他平常心，也會帶上歐告娃娃及聯盟準備的特製手套登場，要讓台灣被世界看見，也很開心可以藉此機會進行觀摩，並與僑胞、台商與球迷見面。

此外，蔡其昌預計27日搭機返台前，與大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）見面。

蔡其昌說，「我會把會長的工作一併執行完成」，如何讓台灣與美國的棒球可以更加緊密連結，這包括台美職業棒球的交流，例如大聯盟海外例行賽是否有機會在台灣舉辦，又或者與國家隊進行交流賽等。

蔡其昌表示，時間許可下，他也會訪視在美國打拚的台灣棒球選手，給他們加油打氣，例如訪美行程抵達洛杉磯後，與退役球星郭泓志邀請新生代的19歲旅美投手蘇嵐鴻一起吃飯，祝福蘇嵐鴻健康、順利，早日站上大聯盟舞台。

精華 FAQ

  • 他將在26日於花旗球場擔任開球嘉賓，這是首次在海外開球。主辦單位安排他與NASA太空人林琪兒擔任雙主投，也象徵台灣棒球被國際看見。

  • 蔡其昌表示會帶上代表中職的「歐告娃娃」，聯盟也特別替他準備開球手套。他希望透過這些安排，讓台灣棒球特色在海外舞台上更受關注。

  • 他預計返台前與大聯盟主席曼佛瑞德會面，討論台美職棒交流、海外例行賽來台或國家隊交流賽的可能性，也會關心旅美台灣球員並為他們加油。

大都會 洛杉磯 NASA

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