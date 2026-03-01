影／旅美好手宮崎會合 完整中華隊全到齊

世界棒球經典賽中華隊在宮崎SOKKEN棒球場練球，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）一同參與打擊練習。（記者余承翰／攝影） 世界棒球經典賽中華隊1日把握在宮崎的好天氣，下午在SOKKEN棒球場練球，旅美好手鄭宗哲、李灝宇、林維恩、莊陳仲敖、沙子宸等人也都來到宮崎與球隊會合，加上大聯盟台美混血好手費爾柴德，完整中華隊終於合體，為即將到來的熱身賽與正賽做最後調整。 影片來源：聯合新聞網 世界棒球經典賽中華隊在宮崎SOKKEN棒球場練球，旅美投手林維恩（前）與球隊會合，一同參與練習並調整時差。（記者余承翰／攝影） 世界棒球經典賽中華隊在宮崎SOKKEN棒球場練球，旅美投手林昱珉與球隊會合，一同參與練習調整時差。（記者余承翰／攝影） 世界棒球經典賽中華隊在宮崎SOKKEN棒球場練球，捕手林家正一同參與打擊練習。（記者余承翰／攝影） 世界棒球經典賽中華隊在宮崎SOKKEN棒球場練球，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）一同參與打擊練習。（記者余承翰／攝影） 世界棒球經典賽中華隊在宮崎SOKKEN棒球場練球，旅美野手鄭宗哲（左）與球隊會合，一同參與守備練習。（記者余承翰／攝影） 世界棒球經典賽中華隊在宮崎SOKKEN棒球場練球，旅美投手沙子宸與球隊會合，跑步調整時差。（記者余承翰／攝影） 世界棒球經典賽中華隊在宮崎SOKKEN棒球場練球，為即將到來的熱身賽與正賽做調整。（記者余承翰／攝影） 世界棒球經典賽中華隊在宮崎SOKKEN棒球場練球，旅美投手莊陳仲敖與球隊會合，一同參與練習調整時差。（記者余承翰／攝影） 世界棒球經典賽中華隊在宮崎SOKKEN棒球場練球，為即將到來的熱身賽與正賽做調整。（記者余承翰／攝影） 世界棒球經典賽中華隊在宮崎SOKKEN棒球場練球，旅美野手李灝宇與球隊會合，一同參與打擊練習。（記者余承翰／攝影） 世報陪您半世紀 · 創作者／缺氧人 劉墉：先娛樂自己 再順便娛樂世界 · 華人饕客陳戴維 品嘗記錄8400家中餐館 尋覓華人歷史 · 投書／異國讀著母語 我的精神食糧 · 世界日報50周年/回顧紐約、舊金山、洛杉磯創刊史 名人留影、精彩報導 上一則 經典賽／林昱珉旅美增重球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」