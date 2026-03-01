影／旅美好手宮崎會合 完整中華隊全到齊

世界棒球經典賽中華隊在宮崎SOKKEN棒球場練球，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）一同參與打擊練習。（記者余承翰／攝影）

世界棒球經典賽中華隊1日把握在宮崎的好天氣，下午在SOKKEN棒球場練球，旅美好手鄭宗哲、李灝宇、林維恩、莊陳仲敖、沙子宸等人也都來到宮崎與球隊會合，加上大聯盟台美混血好手費爾柴德，完整中華隊終於合體，為即將到來的熱身賽與正賽做最後調整。

影片來源：聯合新聞網

世界棒球經典賽中華隊在宮崎SOKKEN棒球場練球，旅美投手林維恩（前）與球隊會合，一同參與練習並調整時差。（記者余承翰／攝影）

世界棒球經典賽中華隊在宮崎SOKKEN棒球場練球，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）一同參與打擊練習。（記者余承翰／攝影）

