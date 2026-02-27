我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞將主持安理會會議 創國家領袖配偶首例

「少女時代」成員閃婚 男方經紀公司證實：已登記

經典賽／陳偉殷替他餵球 費爾柴德：打起來像在場上對決

記者葉姵妤／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）27日加入中華隊，在台北大巨蛋內參與打擊練習前，由陳偉殷（圖）擔任餵球投手。(記者余承翰／攝影)
台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）27日加入中華隊，在台北大巨蛋內參與打擊練習前，由陳偉殷（圖）擔任餵球投手。(記者余承翰／攝影)

台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）昨天(26日)晚上抵台向經典賽中華隊報到，今天(27日)台日交流賽賽正式現身台北大巨蛋參與球隊練習，在打擊練習時甚至是由退役大聯盟左投陳偉殷親自餵球，陳偉殷直呼，「有點像回到以前在美國丟比賽時遇到的那種打者。」

費爾柴德今天下午穿上中華隊的練習衣參與賽前打擊練習，他透露，昨天搭了15小時的飛機來到台灣，原本不確定自己的狀況會是如何，但打起來意外感覺滿好的，而打擊練習時，替他餵球的就是陳偉殷。

費爾柴德表示，自己成長的過程有看過一點陳偉殷的比賽，知道他是非常出色的投手，平時不會有太多機會能讓在大聯盟有如此成就的選手來投打擊練習，陳偉殷在餵球時，打起來很像真正在場上對決的感覺。

台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）27日加入中華隊，在台北...
台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）27日加入中華隊，在台北大巨蛋內參與打擊練習。(記者余承翰／攝影)

陳偉殷這次來協助中華隊，今天首次擔任餵球投手，談起和面對費爾柴德的感覺，他認為，費爾柴德的揮棒速度、擊球仰角都很好，擊球掌握度也非常好，「要怎麼講，有點回到以前在美國丟比賽時遇到的那種打者，所以滿期待的。」

陳偉殷指出，費爾柴德並非身材「大隻」、非常有力的一種打者，「他的身材在美國來講算是比較中型，但他的揮棒速度其實很有power（力量），滿期待他在比賽中的表現。」

有費爾柴德加入這次經典賽中華隊陣容，陳偉殷認為，他對中華隊將是一個很大的助力，並看好他能在今年球季再次登上大聯盟，「大家都知道他守備其實非常好，速度也非常快，尤其以他這種型來講，其實大聯盟滿需要的，滿期待再看到他上大聯盟，也期待他在這次比賽有很好的表現。」

世報陪您半世紀

經典賽

上一則

經典賽／台裔費爾柴德加入中華隊練球 想讓台球迷驕傲：目標冠軍

下一則

NBA／打破新秀三分球紀錄 黃蜂克努佩爾：以為7場就能破

延伸閱讀

經典賽／王貞治出席棒球講座 期待台日攜手挺進WBC複賽

經典賽／王貞治出席棒球講座 期待台日攜手挺進WBC複賽
棒球經典賽／陳偉殷現身傳授「心」學問 看中華隊覺得自己好小隻

棒球經典賽／陳偉殷現身傳授「心」學問 看中華隊覺得自己好小隻
經典賽／大谷準備會合日本隊 恩師：若想登板攔都攔不住

經典賽／大谷準備會合日本隊 恩師：若想登板攔都攔不住
經典賽／大聯盟官網列出各隊關鍵人物 中華隊徐若熙被點名

經典賽／大聯盟官網列出各隊關鍵人物 中華隊徐若熙被點名

熱門新聞

劉美賢獲得米蘭冬奧女子花滑冠軍。（美聯社）

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

2026-02-19 17:36
劉美賢的挑染造型，堪稱冬奧時尚女王。（歐新社）

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

2026-02-20 01:00
當地時間2月20日，米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪男子U型場地技巧預賽在意大利利維尼奧舉行，中國選手盛海鵬在比賽中。（新華社）

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

2026-02-20 14:12
2月20日，王心迪與妻子徐夢桃（左）在決賽間隙。（新華社）

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

2026-02-20 13:17
中國選手谷愛凌（右）在頒獎儀式後擁抱母親谷燕。（新華社）

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

2026-02-22 09:58
代表美國隊出賽的華裔選手劉美賢，19日在長曲項目一舉奪冠，是美國24年來在此項目首面金牌，也是劉美賢本屆冬奧的第二面金牌。（路透）

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

2026-02-20 04:59

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴