經典賽／台裔費爾柴德加入中華隊練球 想讓台球迷驕傲：目標冠軍

費爾柴德。(記者陳宛晶／攝影)

台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）27日正式加入中華隊練球，對於中華隊有強烈認同感的他，直言此行目標是希望能讓台灣球迷感到驕傲，「我會為了這支球隊、為了這項賽事付出我的全部，在場上毫無保留，希望我們能在WBC把冠軍再帶回台灣。」

中華隊拚戰本屆經典賽 ，首度獲得美籍戰力助拳，費爾柴德早在去年3月接受中央社駐美記者訪問時，就表態希望能披上中華隊戰袍，甚至稱中華隊為「我們」，給予積極的回應：「想看看我們在WBC能有什麼表現」，展現對台灣的高度認同，當時就引起台灣球迷熱議。

儘管大聯盟規定美職體系選手要到官辦熱身賽才能出賽，費爾柴德已在26日提前抵台，27日加入中華隊練球前，上午先於台北大巨蛋周邊出席商業活動。

費爾柴德表示，想要為中華隊出賽的想法，其實已有一段時間，自己也很榮幸可以有機會代表媽媽的國家，希望可以盡快融入團隊，為球隊貢獻技術與能力。他也提到，就如同守護者隊已是自己所效力的第支球隊，棒球將自己帶到許多不同地方、認識不同的人。

中華隊在2024年世界12強棒球賽奪冠，是否成為他加入中華隊的動力之一？他表示，「當我看到他們在12強賽的表現時，真的給了我很大的動力。那裡有很多很棒的球員，看他們奪冠真的非常令人興奮，現在自己能成為其中一份子，我感到很開心。」

中華隊陣中包括費爾柴德的舊識，包括林家正、張育成，費爾柴德指出，「林家正是很棒的人、也是我的好朋友，他對這支球隊讚不絕口，說球迷很熱情，這裡的棒球比賽也很有趣，所以對我影響很大。」費爾柴德已在飯店見到全隊，他笑說自己本質上偏內向，「但這幾年下來有變得比較外向了。」