我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約舊雪未消26日或再迎新雪 今轉晴回溫清雪總動員

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

經典賽／王貞治出席棒球講座 期待台日攜手挺進WBC複賽

記者葉姵妤／即時報導
王貞治抵台，出席王貞治棒球講座。（中華棒協提供）
王貞治抵台，出席王貞治棒球講座。（中華棒協提供）

世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，「世界全壘打王」王貞治本周抵台，也在25日舉行棒球講座，從投打對決、心理素質、技術分享、自我成長等面向為台灣棒球提出建言，也提到台灣棒球已「覺醒」，很期待中華隊能在本屆經典賽和日本隊攜手前進美國。

王貞治棒球講座由中華棒協主辦、中國信託商業銀行協辦，邀請中華棒協理監事成員、職業、業餘及基層棒球教練與球員，以及中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」偏鄉棒球隊小球員，約250位棒球人齊聚一堂。

王貞治提及下半身對於棒球運動之重要性、理解好球帶時，數度起身親自示範，聽課的中華棒協理事長辜仲諒也舉手提問。王貞治強調，每人身體素質不同，不要想著要成為王貞治、大谷翔平或鈴木一朗「第二」，要成為獨一無二的自己。

辜仲諒在講座中除了請王貞治分享如何克服棒球生涯低潮，也提出他深埋在心中許久的疑問，「為何打擊時不戴手套？球棒習慣握短？」王貞治指出，徒手握棒觸感最精準，他在日職巨人隊擔任二軍教練時，也不准選手戴手套練習，球棒握短則是為了提高打擊率。

被問及台灣拿下世界棒球12強賽冠軍的下一步，王貞治回顧過往與臺灣球隊交手經驗，選手表現比較客氣，好似不好意思贏日本隊，但在中華隊拿到冠軍後似乎已經覺醒、求勝慾非常強烈，對於這一次WBC，他非常期待中華隊與日本隊一起努力，攜手前進美國。

辜仲諒致詞表示，全世界棒球人士都知道王貞治是一位偉大的運動家，帶給國家、社會正面能量，更給與小孩子、年輕人方向。成功不可能沒有歷經失敗、挫折，而如何能谷底逆勢而上，「永不放棄」就是王貞治給他最好的人生啟發。棒球是團體運動，打球必須從做人做起，唯有以和為貴、謙冲致和、團結一致，才會贏球。

談及投打對決，王貞治直言，失敗本就是棒球的日常，無論打者揮空或投手被擊出安打都很自然，沒有人每次都成功。他也提醒球員，不能因一次失敗就自我否定，應思考問題原因、自我調整，從失敗中學習，轉化為進步的動力。

王貞治也勉勵現場球員，站上打擊區的目的就是把球打出去，他生涯868支全壘打多來自快速直球，因為那是投手最基本、也是最常出現的球路，「三振不丟臉，退場時也要抬頭挺胸，下一個打席再努力！」

座談會後，中華棒協理事長辜仲諒陪同王貞治一同參觀關於王貞治職棒事蹟的收藏品，更親自導覽、解說。中信慈善基金會「愛接棒計畫」小球員也特別獻上「棒球花」，期盼能傳承王貞治「永不放棄」的棒球精神。

世報陪您半世紀

日本 經典賽 大谷翔平

上一則

NBA／唐西奇傳炸彈給詹姆斯絕殺失敗 湖人1分差不敵魔術

延伸閱讀

再見漏接→再見全壘打→奧運熄火 球星趙士強英雄命狗熊運

再見漏接→再見全壘打→奧運熄火 球星趙士強英雄命狗熊運
大谷翔平返日備戰WBC 3/2強化賽可望指定打擊出場

大谷翔平返日備戰WBC 3/2強化賽可望指定打擊出場
棒球經典賽／陳偉殷現身傳授「心」學問 看中華隊覺得自己好小隻

棒球經典賽／陳偉殷現身傳授「心」學問 看中華隊覺得自己好小隻
經典賽／大谷準備會合日本隊 恩師：若想登板攔都攔不住

經典賽／大谷準備會合日本隊 恩師：若想登板攔都攔不住

熱門新聞

劉美賢獲得米蘭冬奧女子花滑冠軍。（美聯社）

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

2026-02-19 17:36
劉美賢的挑染造型，堪稱冬奧時尚女王。（歐新社）

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

2026-02-20 01:00
當地時間2月20日，米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪男子U型場地技巧預賽在意大利利維尼奧舉行，中國選手盛海鵬在比賽中。（新華社）

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

2026-02-20 14:12
2月20日，王心迪與妻子徐夢桃（左）在決賽間隙。（新華社）

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

2026-02-20 13:17
中國選手谷愛凌。（歐新社）

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

2026-02-18 10:06
中國選手谷愛凌（右）在頒獎儀式後擁抱母親谷燕。（新華社）

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

2026-02-22 09:58

超人氣

更多 >
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶