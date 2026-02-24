棒球經典賽／陳偉殷現身傳授「心」學問 看中華隊覺得自己好小隻

陳偉殷。（記者陳宛晶／攝影）

台灣傳奇左投陳偉殷今天現身台北大巨蛋，關心中華隊狀況，看到選手們有感慨，他笑說：「不知道是太久沒看到還是怎樣，怎麼每個人看起來都很大隻，自己變小隻。」對於即將開打的世界棒球經典賽 ，陳偉殷認為球團限制、賽會限制上，會讓這個比賽比較有難度，但目前大家的調整狀況看起來都不錯。

陳偉殷今天早上剛到台灣，馬不停蹄趕往大巨蛋，他表示，因為也還有時差，就過來看看有什麼需要幫忙，也謙稱自己只是來聊聊天。

陳偉殷指出，看到整體選手狀況調整都不錯，自己與他們分享的大多是投球節奏、心態方面，「現在要調整什麼也很難，一些建議像是節奏、配球，比較多心理上的，比較少技術層面。」

陳偉殷也豎起大拇指，認為中華隊有後勤、會長蔡其昌幫忙爭取很多東西，對選手的照顧很齊全，比較沒有什麼問題，讓選手都能安心準備。

看現在的年輕選手，陳偉殷有感，以前選手要自己找資源，季外的訓練不是那麼容易，現在大家在球季結束後都有自己的方法去準備，各自的調整方式都不一樣，也看到現在選手身材都很好，讓他笑說感覺自己變小隻。

陳偉殷預計在27日再次來到中華隊陣中，接下來東京再與球隊會合，他表示，「前半段沒辦法跟到，比較可惜，後面看怎樣幫忙就盡量幫忙。」