經典賽／大聯盟官網列出各隊關鍵人物 中華隊徐若熙被點名

今年從中職轉戰日職軟銀鷹隊的中華隊徐若熙被點名是經典賽關鍵人物。(報系資料照；記者林俊良／攝影)

世界棒球經典賽 （WBC）將在3月5日揭開序幕，大聯盟官網今天（19日）從20支參賽隊伍中各挑出一名「關鍵人物」，中華隊由今年從中職轉戰日職軟銀 鷹隊的「火球男」徐若熙被點名，日本 隊則是連兩屆參賽的外野強打近藤健介。

經典賽預賽將由C組在東京巨蛋率先開打，首戰由中華隊對決澳洲隊，大聯盟官網今天也列出各隊的關鍵人物，並非是陣中最強的那一位，但為外界應該要認識及可能會將主宰戰局的選手。

25歲的投手徐若熙過去在中職就展現出色的投球表現，報導指出，他曾是中職最好的投手之一，去年參與經典賽資格賽，投了3.1局送出5次三振，以接近160公里的直球和犀利的滑球讓人留下深刻的印象，表現也吸引大聯盟球隊的關注，但最終徐若熙選擇加盟日職。

報導也提及，這次中華隊將帶著2024年世界12強賽冠軍的頭銜，爭取繼2019年後隊史第二度挺進經典賽8強，這次陣容將由12強班底中的響尾蛇隊潛力左投林昱珉領銜，還有大聯盟潛力新秀林維恩（運動家）及陳柏毓（海盜）等投手，但徐若熙的球質可能是其中最好的。

至於大聯盟官網點出的日本隊關鍵人物則是軟銀隊外野手近藤健介，雖非大聯盟選手，但他在上屆經典賽，除了長打火力外的各項表現，幾乎都能大谷翔平匹敵，雖然身材低於大聯盟平均值，但他在日職生涯繳出打擊率3成07、上壘率4成17、長打率4成56的表現，無論什麼狀況下都能繳出穩定的打擊內容，能強化日本的打線深度。