山本由伸實戰已飆151公里 大谷翔平觀戰評價：我覺得很棒

山本由伸(右)和大谷翔平今天在道奇隊春訓進行練習。(美聯社)

山本由伸 高機率為日本隊扛起世界棒球經典賽首戰面對中華隊，今天在道奇 隊春訓進行實戰投打練習，最快球速151公里，大谷翔平 現場觀察給出評價，「我覺得非常出色！」他指出，山本的控球優異，從打者的反應看來，球威也有壓迫感。

「台日大戰」將在3月6日登場，為中華隊的第二戰、日本隊的第一戰，外界一致看好山本由伸將為日本打頭陣，中華隊將面對這位世界大賽MVP強投。

山本今天進行實戰投打練習，面對史密斯（Will Smith）、金慧成合計5打席，共用20球，最快球速151公里，被金慧成打出一支斷棒安打，有2次三振、1次保送。

被問到山本由伸今天的投球內容，大谷翔平表示，「我認為非常出色，球速方面現在是還在提升的階段，控球很優異，從史密斯的反應來看，球威很有壓迫感，所以我覺得表現很好。」

此外，大谷前年季後專注在手肘韌帶手術的復健，去年季中已經重啟雙刀，這個休賽季終於不是在復健中度過。今天在道奇隊投捕開訓首日受訪，談到今年季外準備狀況，他表示，「「終於能夠度過一個正常的休賽季，雖然時間比較短，但我覺得短一點也是好事，在那段時間內應該已經做了充分的準備。」

這是因為道奇隊連兩年打入世界大賽並奪冠，成為最晚結束賽程的兩支球隊之一，因此大谷的休賽季比以往都要更短。

當被追問為何「短一點比較好」，大谷笑笑回應：「You know what I mean」，媒體進一步開玩笑說「翻譯是不是要失業了」，大谷翔平表示，「還是需要啦！有時會有人問一些比較刁鑽的題目，還是需要翻譯來幫我迴避。」