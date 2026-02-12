MLB／亞瑞納多直擊卡洛爾受傷 他前一球還轟出全壘打

我的頻道

記者藍宗標／即時報導
卡洛爾。（路透）
響尾蛇隊春訓起步，將在21日展開熱身賽，明星外野手卡洛爾（Corbin Carroll）練習打擊時意外受傷，讓總教練羅夫洛（Torey Lovullo）相當吃驚，他談到鉤狀骨傷病時說：「這是比賽的一部分，而且由來已久，在球界經常看到這種情況，我不知道為什麼。」

大都會隊林多（Francisco Lindor）、金鶯隊哈勒戴（Jackson Holliday）同樣遇到鉤狀骨問題，美國隊備戰世界棒球經典賽，確定失去卡洛爾，羅夫洛也開始思考如何調整外野陣容。

卡洛爾迎接生涯第5季，提前到亞利桑納州春訓營報到，不料卻在練習打擊時，出現右手鉤狀骨骨折，第一時間向羅夫洛回報此事，讓教頭嚇了一大跳。

響尾蛇2023年贏得國聯冠軍，在世界大賽不敵遊騎兵隊，接下來兩個球季都未進季後賽；卡洛爾生涯4年打擊率2成58、全壘打82支、打點248分、123次盜壘成功，而且470支安打有43支三壘打，響尾蛇官網指出，他一直是進攻關鍵人物，在隊上的地位難以取代。

響尾蛇強投伯恩斯（Corbin Burnes）去年因傷只投11場，輪流扛起關門重任的普克（ A.J. Puk）、馬丁尼茲（Justin Martinez）也受傷痛困擾；羅夫洛今天被問到，再次遭遇關鍵球員受傷，是否感到不公平，他說：「我不會再自怨自艾了。」

羅夫洛表示，去年球隊遭遇很多傷病問題，感覺快要崩潰了，不會再讓自己和球隊有這種想法。

生涯353轟、10屆金手套三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）休賽季被紅雀隊交易到響尾蛇，在卡洛爾受傷時，剛好和他同組練習打擊。

卡洛爾先開轟，接著揮出界外球後，立刻低頭查看自己的右手，亞瑞納多說：「卡洛爾前一球還轟出全壘打。這種傷很讓人沮喪，但這不是什麼長期問題，只要他好好康復，肯定會強勢回歸，我們會守住比賽等他回來。」

