MLB／韋蘭德、薛則季中復出更猛？官網：這種等級不是史無前例

記者藍宗標／即時報導
未來名人堂球員韋蘭德（圖）、薛則目前仍是自由球員，大聯盟官網指出，兩人都已年過40，年齡似乎是阻礙因素。（路透）

生涯合計487勝、6座塞揚獎，未來名人堂球員韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）目前仍是自由球員，大聯盟官網指出，兩人都已年過40，年齡似乎是阻礙因素。

韋蘭德2005年從老虎隊起步，本月20日將滿43歲，生涯20年投出266勝、3553次三振，勝場數在現役投手排名第1；薛則2008年登上響尾蛇隊大聯盟，將在今年7月滿42歲，生涯18年221勝、3489K，勝場數是現役第2。

韋蘭德最近兩季在太空人、巨人隊合計9勝，薛則在遊騎兵、藍鳥隊只有7勝，球界人士認為兩人顛峰期早已過去，很難在整個賽季保持穩定表現。

官網引述不少圈內人士的說法，這兩位重量級投手都沒有退休的想法，還想證明自己的身手，但期望他們在162場比賽保持健康、高效率表現，應是不太可能的事；儘管如此，仍有球隊期待他們做出貢獻」。

一位美聯球團代表表示，對飽受傷病困擾的薛則來說，再等一段時間復出，對他和有意的球隊都有好處，若在4月底簽約，5月開始逐漸恢復狀態，能夠投滿70局左右，將是理想的復出之路。

官網指出，「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）2006年5月以43歲之齡和太空人隊簽約，隔年同樣5月加盟洋基隊，像韋蘭德、薛則這種等級的投手，等到季中才簽約雖不常見，但也不是史無前例，

一位國聯人士透露，韋蘭德、薛則季中回歸或許是不錯的想法，不會完全排除他們短期復出的可能性。

未來名人堂球員韋蘭德、薛則（圖）目前仍是自由球員，大聯盟官網指出，兩人都已年過40，年齡似乎是阻礙因素。（路透）

