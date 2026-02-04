MLB／與愛女共讀 大谷開心宣傳愛犬Decoy繪本

大谷休賽期馬不停蹄地宣傳「Decoy搶救開幕戰」新書。(美聯社資料照)

道奇 隊巨星大谷翔平 以童書繪本作家亮相，「Decoy搶救開幕戰」（Decoy Saves Opening Day）已經正式發行，大聯盟官網指出，大谷休賽期似乎還不夠忙碌，世界大賽 封王遊行、奪下第4座年度MVP、準備代表日本隊參加世界棒球經典賽，現在又馬不停蹄地宣傳這本新書。

大谷受美國媒體NBC訪問時，不但談到這本書的創作過程，也分享道奇將挑戰世界大賽3連霸的心情，他說：「我沒想太多，不過確實希望退休後回首往事時，能夠自豪地說，我曾是道奇3連霸的一員，這種感覺一定很棒。」

道奇為了鞏固霸業，休賽期又在自由球員市場砸錢挖角狄亞茲（Edwin Diaz）、塔克（Kyle Tucker），大谷表示，老闆的做法很棒，球迷花錢買票看比賽，這是很正常的事，這些錢被用來簽下優秀球員，打造一支常勝之師。

「Decoy搶救開幕戰」銷售所得將用於捐助動物救援非營利組織，大谷表示，他在女兒去年4月出生前不久，萌生創作兒童繪本的想法，希望將來能把自己的故事講給女兒聽，這個故事和愛犬Decoy的息息相關，沒有什麼比親手撰寫更好的方式了。

大谷笑說：「Decoy可能會因為被排除在合約談判之外而感到不滿，我或許應該稍微爭取一下，給Decoy弄點好吃的。」

