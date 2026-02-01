MLB／去年重返季後賽遭道奇KO 火力薄弱的紅人找回蘇亞雷茲

我的頻道

記者藍宗標／即時報導
MLB職棒大聯盟各隊春訓倒數，34歲內野手蘇亞雷茲1日確定加盟紅人隊。(美聯社)
MLB職棒大聯盟各隊春訓倒數，34歲內野手蘇亞雷茲1日確定加盟紅人隊。(美聯社)

MLB職棒大聯盟各隊春訓倒數，34歲內野手蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）1日確定加盟紅人隊，以自由球員身分簽下1年1500萬美元合約，重返過去效力7年的老東家，這份短約附帶明年1600萬美元的共同選擇權，未有買斷條款。

蘇亞雷茲生涯12年揮出325支全壘打、攻下949分打點，去年效力響尾蛇、水手隊合計49支全壘打，追平個人單季最多轟紀錄，118分打點更是寫下新高，今年可望達到千分打點里程碑。

蘇亞雷茲曾在2015到2021年效力紅人，在隊上是人氣球星，2019年首次締造49支全壘打紀錄，但球團高層在2021年季後進行大規模重建，他在隔年春訓期間被交易到水手隊。

紅人去年重返季後賽，但在國聯外卡系列賽對道奇隊2連敗打包；紅人官網指出，例行賽最後一天勉強拿到國聯外卡，但進攻火力十分薄弱，例行賽OPS（整體攻擊指數）0.706並列第19，全隊167支全壘打排名21。

紅人去年8名球員達到二位數全壘打，游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）22轟已是全隊最多，蘇亞雷茲回鍋後將扛起指定打擊重任，也可擔任一、三壘手，將為團隊火力加分。

道奇 季後賽 克魯茲

NBA／血洗籃網53分 活塞寫隊史新猷

NBA／詹姆斯連續22次入選全明星賽 寫傳奇

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
海鷹以31：27擊敗洛杉磯公羊。(美聯社)

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

2026-01-26 00:11
NFL新英格蘭愛國者以10比7險勝丹佛野馬，挺進超級盃。(美聯社)

NFL／愛國者10：7險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

2026-01-25 20:15
世界排名還在121的美國華裔新星勒納．田，在澳網打敗梅德維夫，挺進男單8強。 歐新社

澳網／華裔新星賞前球王梅德維夫鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

2026-01-25 16:41

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
中國人大代表在巴黎被劫830萬美元珠寶 網咋舌：真有錢

中國人大代表在巴黎被劫830萬美元珠寶 網咋舌：真有錢
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲