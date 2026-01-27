經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

我的頻道

記者葉姵妤／即時報導
達比修有。(路透)
達比修有。(路透)

39歲日籍投手達比修有，目前仍因右肘手術復健中，無法以球員身分加入今年經典賽日本隊，但根據日本媒體消息，他將以特別教練的身分入隊協助，在2月宮崎集訓時加入，為日本武士隊再添一大精神支柱。

達比修有為2009、2023年兩屆經典賽奪冠成員，其中在上屆經典賽，是唯一從宮崎集訓起就隨國家隊備戰的大聯盟選手，無私地為陣中的年輕選手們傳授自己的經驗與知識，並主動發起聚餐，是日本隊的靈魂人物之一。

日本隊為在今年經典賽爭取連霸，總教練井端弘和原本也有意再爭取達比修有以球員身分參戰，但達比修有在去年季後進行右手肘尺側副韌帶修復手術，今年球季無法出賽，他隨後致電向井端弘和說明自身狀況，井端弘和也表示，他長期在美國打球，還是有很多地方希望能和他請教。

本屆經典賽將比照大聯盟例行賽，使用「PitchCom」及「投球時鐘（Pitch Clock）」，但日職尚未採用相關設備及規定，因此達比修有的加入，能協助國家隊陣中的日職選手在從宮崎集訓起就適應新規則，提點選手們該注意的地方。

日本隊本周公布經典賽29人參賽名單，已有包括大谷翔平、山本由伸在內的8名大聯盟球員參戰，組成超強陣容拚連霸，並邀請由前美、日職名將松井秀喜在宮崎集訓期間前往激勵球員，如今再有達比修有擔任「活教材」協助球隊，在投打方面都獲重量級支援。

