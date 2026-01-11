MLB／布萊格曼平均年薪躍居FA最高 3500萬美元更破小熊隊史

我的頻道

記者藍宗標／即時報導
ESPN指出，小熊之所以追求布萊格曼，是因為他出色的領導能力和積極進攻打法，這與芝加哥主場瑞格利球場的風格非常契合。(路透)
小熊隊去年在自由球員（FA）市場爭取布萊格曼（Alex Bregman）失利，今年再度出手，擺明就是不想放過這位31歲好手，最終以5年1億7500萬美元的代價達到目標，平均年薪3500萬美元寫下隊史新紀錄，目前也是FA最高身價。

小熊去年戰績92勝70敗，在國聯中區排名第2，以外卡身分重返季後賽，雖在外卡系列賽扳倒教士隊，但在分區系列賽不敵釀酒人隊；布萊格曼簽下5年長約，未有逃脫條款，也禁止小熊把他交易，未來將在隊上扮演「精神領袖」角色。

布萊格曼過去在太空人隊時期，曾於2017、22年奪下世界大賽冠軍，生涯10年有9年打過季後賽（太空人8次、紅襪隊1次），ESPN指出，小熊之所以追求布萊格曼，是因為他出色的領導能力和積極進攻打法，這與芝加哥主場瑞格利球場的風格非常契合。

ESPN透露，小熊保留隊上4名內野手迎接新球季，但最近幾周仍然加大力道爭取布萊格曼，並與他簽下隊史最大合約之一，可能會考慮交易二壘手霍納（Nico Hoerner）或是三壘手蕭爾（Matt Shaw），為布萊格曼騰出守位。

霍納在今年球季結束後將成為自由球員，但蕭爾還有6年球隊控制權，交易他可能會帶來更豐厚的回報。

目前自由球員市場身價最高仍是藍鳥隊投手希斯（Dylan Cease），7年長約達2億1000萬美元，布萊格曼是第4張總值破億合約，也是野手最高，金鶯隊阿隆索（Pete Alonso）5年1億5500萬美元、費城人隊史瓦柏（ Kyle Schwarber）5年1億5000萬美元合約分居第3、第4。

