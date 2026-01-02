MLB／15隊喊聲卻沒幾隊報價 今井達也寧願少拿3000萬、再拚大約

太空人隊正式宣布與日籍投手今井達也完成合約。圖為今井達也2016年12月9日加入西武獅的記者會。（美聯社）

MLB太空人 隊正式公布以三年合約簽下27歲日籍投手今井達也，將在5日於主場大金球場為他舉辦加盟記者會。他的入札挑戰雷聲大、雨點小，最終只簽下3年5400萬美元合約，也引起媒體熱議，The Athletic報導指出，至少15隊對他感興趣，但因對他的直球在大聯盟的壓制力有疑慮而卻步。

今井達也的合約平均年薪1800萬美元，前兩年都附帶逃脫選擇權，若三年合約走完、激勵獎金拿滿，最高可領到6300萬美元。

The Athletic在休賽季剛開始時對他的合約預測為8年1.9億美元，最終數字差距極大，大聯盟各隊對今井的評估顯然保守許多。一位消息人士指出，今井手中還有一份年限更長、總額高出至少3000萬美元的合約，但均薪較低，因此他選擇太空人的短約，且每年可以逃脫，期盼能在大聯盟證明自己。

報導中指出，至少15隊對今井有興趣，但部分球隊對他的投球數據有疑慮，影響了他的行情。有球探指出，以今井的直球位移和進壘角度，不確定能否在大聯盟層級發揮效果、以直球為主軸進入比賽，而非被迫過早且過多拿出其他球種與打者周旋。