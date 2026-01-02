我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計程車司機暴衝撞人行道 首爾鬧區1死13傷

Grok新功能遭濫用改出不當影像 女控私照被「脫衣服」

MLB／15隊喊聲卻沒幾隊報價 今井達也寧願少拿3000萬、再拚大約

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
太空人隊正式宣布與日籍投手今井達也完成合約。圖為今井達也2016年12月9日加入西武獅的記者會。（美聯社）
太空人隊正式宣布與日籍投手今井達也完成合約。圖為今井達也2016年12月9日加入西武獅的記者會。（美聯社）

MLB太空人隊正式公布以三年合約簽下27歲日籍投手今井達也，將在5日於主場大金球場為他舉辦加盟記者會。他的入札挑戰雷聲大、雨點小，最終只簽下3年5400萬美元合約，也引起媒體熱議，The Athletic報導指出，至少15隊對他感興趣，但因對他的直球在大聯盟的壓制力有疑慮而卻步。

今井達也的合約平均年薪1800萬美元，前兩年都附帶逃脫選擇權，若三年合約走完、激勵獎金拿滿，最高可領到6300萬美元。

The Athletic在休賽季剛開始時對他的合約預測為8年1.9億美元，最終數字差距極大，大聯盟各隊對今井的評估顯然保守許多。一位消息人士指出，今井手中還有一份年限更長、總額高出至少3000萬美元的合約，但均薪較低，因此他選擇太空人的短約，且每年可以逃脫，期盼能在大聯盟證明自己。

報導中指出，至少15隊對今井有興趣，但部分球隊對他的投球數據有疑慮，影響了他的行情。有球探指出，以今井的直球位移和進壘角度，不確定能否在大聯盟層級發揮效果、以直球為主軸進入比賽，而非被迫過早且過多拿出其他球種與打者周旋。

太空人

上一則

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

下一則

NBA／楊恩不在 強森飆大三元、老鷹靠防守壓倒尼克2連勝

延伸閱讀

場邊人語／熱火朝天 勝場再添

場邊人語／熱火朝天 勝場再添
日籍強投今井達也 加盟休士頓太空人

日籍強投今井達也 加盟休士頓太空人
MLB／說好的破億呢？村上、今井相加也沒到1億元

MLB／說好的破億呢？村上、今井相加也沒到1億元
今井達也加盟休士頓太空人

今井達也加盟休士頓太空人

熱門新聞

林書豪在球衣退休儀式和家人合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／感謝太太當背後力量 林書豪分享交往小故事

2025-12-28 12:22
周杰倫(左)驚喜現身林書豪的球衣退休儀式。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／周杰倫驚喜現身 稱林書豪「傳奇人物」

2025-12-28 11:25
林書豪在球衣退休儀式和國王全體球員合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／結束15年球員生涯 林書豪曝印象最深刻一戰

2025-12-28 13:22
湖人隊球星詹姆斯（右）25日在輸球後直接離場，未接受訪問。（美聯社）

NBA／湖人輸火箭詹姆斯直接離場 唐西奇：需要五人共同努力才能贏

2025-12-26 02:45
澳洲男網選手基里洛斯（右）28日在杜拜舉行的「性別大戰」擊敗女子世界第一的莎芭蓮卡（左）。（美聯社）

網球「性別大戰」爭議中開打 壞小子擊敗莎芭蓮卡

2025-12-28 21:38
愛德華提早離場，賽後也沒接受採訪。(路透)

NBA／不滿教練換下主將 愛德華丟毛巾提前離場

2025-12-31 22:50

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
不只是龍蝦…新英格蘭牡蠣、螃蟹都難逃一「劫」

不只是龍蝦…新英格蘭牡蠣、螃蟹都難逃一「劫」