我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

MLB／大谷翔平入選世界明星隊 山本由伸遭排除有特殊原因

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
道奇隊日籍強投山本由伸。(路透)
道奇隊日籍強投山本由伸。(路透)

2025年即將結束，第6屆世界棒球經典賽也開始倒數，大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）選出自己心目中的今年世界明星隊，日本代表人物是道奇隊巨星大谷翔平

克萊爾表示，規則和去年一樣，也很簡單，球員必須在美國本土之外出生（波多黎各參加經典賽，因此計算在內），每個國家只能入選一人，因此就算山本由伸在季後賽表現出色，也被排除在外。

2025年世界明星隊陣容如下：

捕手─柯克（Alejandro Kirk），墨西哥

一壘手─奈勒（Josh Naylor），加拿大

二壘手─奇森姆（Jazz Chisholm Jr.），巴哈馬

三壘手─蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），委內瑞拉

游擊手─帕多摩（Geraldo Perdomo），多明尼加

外野手─帕赫斯（Andy Pages），古巴

外野手─拉菲拉（Ceddanne Rafaela），庫拉索

外野手─李政厚，南韓

指定打擊─大谷翔平，日本

先發投手─昆塔納（Jose Quintana），哥倫比亞

後援投手─狄亞茲（Edwin Diaz），波多黎各

大谷翔平 經典賽 日本

上一則

NBA／場內場外都吸睛 狀元佛雷格新秀卡拍出創紀錄18萬元

下一則

NBA／二輪菜鳥領銜板凳逆襲太陽 柯瑞末節回神助勇士止3連敗

延伸閱讀

MLB／官網評選季後賽Top 形容大谷翔平靠1場比賽就可進榜

MLB／官網評選季後賽Top 形容大谷翔平靠1場比賽就可進榜
MLB／山本由伸明星賽穿白西裝 入選年度55位最佳穿著人士

MLB／山本由伸明星賽穿白西裝 入選年度55位最佳穿著人士
MLB季後賽表現太搶眼 山本由伸榮膺貝比魯斯獎

MLB季後賽表現太搶眼 山本由伸榮膺貝比魯斯獎
MLB／山本由伸赴湖人主場觀戰 獲「18」特製球衣

MLB／山本由伸赴湖人主場觀戰 獲「18」特製球衣

熱門新聞

道奇隊今年在自由市場上重磅補強終結者狄亞茲。(美聯社)

道奇簽下狄亞茲靠他洗腦？退役名將：我和他聊了兩小時

2025-12-14 13:08
國際足球總會16日宣布下調部分世界盃門票價格，每場比賽將提供60元門票給「忠實球迷」。圖為國際足總主席英凡提諾。(美聯社)

2026世界盃惹怒足球迷 FIFA讓步：提供參賽國球迷60元門票

2025-12-16 19:39
圖為2024年酋長隊贏得第58屆超級盃後，凱爾西與泰勒絲一同慶祝。（路透）

酋長隊失利後 NFL將看不到泰勒絲 門票、收視岌岌可危？

2025-12-15 19:25
戴資穎化身「義大利長髮正妹」。截圖自戴資穎IG

戴資穎變「義大利長髮正妹」盡情享受退休生活

2025-12-17 16:11
國際足總（FIFA）主席英凡蒂諾與大力神盃。（新華社）

2026世界盃決賽門票破4000美元 球迷感到「背叛」

2025-12-13 22:46
阿根廷球王梅西訪問印度出席活動，卻引發「快閃爭議」。他在加爾各答鹽湖體育場現身僅約20分鐘即離場，部分失望的球迷情緒失控，拆毀座椅、破壞場內橫幅與帳棚，並朝球場投擲塑膠椅與水瓶，現場一度混亂。(美聯社)

花錢看梅西卻只看到政客 印度球迷失控拆椅子、丟瓶子

2025-12-14 02:30

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡