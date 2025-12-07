MLB／道奇「雪哥」結婚 棒球上寫聯絡方式「搭訕」到漂亮老婆

葛拉斯諾結婚了。（路透）

長相神似「奧本海默 」（Oppenheimer）男星席尼墨菲（Cillian Murphy）的洛杉磯道奇 隊投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）近日完婚，而他的愛情故事可謂偶像劇，因為妻子竟是從觀眾席上「搭訕來的」。

洛杉磯時報報導，被球迷暱稱為「雪哥」的葛拉斯諾，新婚妻子叫梅根墨菲（Meghan Murphy），兩人相識於2021年，當時葛拉斯諾還效力於光芒隊時。

「我看到一個滿可愛的女孩，就請球隊攝影師幫我把鏡頭拉近——聽起來真的有點怪——但她看起來很清純，有鄰家女孩的感覺。」葛拉斯諾說，「於是我把自己的電話寫在球上，丟給她叫她傳訊給我。隔天她又來看比賽，還把寫有她電話的球丟回給我，要我聯絡她。」

「我本來不覺得會有什麼結果，但認識她之後卻發現她很棒，她個性超好、喜歡旅行也很有趣，所以一切都變得很自然。那也是我第一次把寫著電話的球丟給別人，我覺得她到現在還不相信這件事。」

在交往兩年後，葛拉斯諾真的娶了當初在觀眾席中看到的那位女孩，這對新人近日公開了幾張11月在海灘舉行的唯美婚禮照。

對葛拉斯諾而言，2025年可說是雙喜臨門，擁有了世界大賽冠軍戒指，私生活也順利套上婚戒。