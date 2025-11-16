我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與俄做生意國課500%關稅 川普「最強烈表態」挺斷普亭金源

紐約公寓管理員與包裹賊衝突亡？案情反轉 警釋放嫌犯

MLB／塞揚獎強投史庫柏行情看漲 可能取代山本由伸最高薪投手

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美聯塞揚獎投手史庫柏。（路透）
美聯塞揚獎投手史庫柏。（路透）

道奇隊在世界大賽擊敗藍鳥隊，成為本世紀首支完成2連霸的球隊，大聯盟官網分析季後賽另11隊明年最大挑戰，特別提到美聯塞揚獎投手史庫柏（Tarik Skubal）有機會超越山本由伸，成為史上身價最高的投手。

官網指出，今年打進季後賽的球隊，不保證未來可以一帆風順，接下來幾個月將是各隊努力縮小與道奇差距的關鍵期，老虎明年打造以史庫柏為中心的陣容，或是考慮把他交易出去，勢必對球隊造成影響。

老虎最近兩季挺進季後賽，分別在分區系列賽打滿5場遭守護者、水手隊淘汰，交易史庫柏的傳聞已經甚囂塵上，主因在於老虎隊只剩明年球季控制權。

史庫柏效力老虎6季已成大聯盟頂尖投手，去年奪下美聯三冠王，今年不但再奪防禦率王，更在塞揚獎票選擊敗紅襪隊克羅謝（Garrett Crochet），完成2連霸。

官網指出，如果老虎認為和史庫柏續約的可能性不大，在這個休賽季將他交易出去換取豐厚回報，無疑對球隊最有利；但把王牌投手送走，肯定會降低明年重返季後賽的希望，為了爭奪世界大賽冠軍願意付出多大代價，對球團高層將是艱難的決定。

道奇前年12月和山本簽下12年3億2500萬美元合約，超越洋基隊柯爾（Gerrit Cole）100萬美元，躍居史上總值最高；官網指出，史庫柏明年季後成為自由球員時，將會尋求比山本更豐厚的合約。

季後賽 道奇 世界大賽

上一則

NBA／穆迪首節轟進7顆三分球追平柯瑞 離「他」超狂紀錄差2球

延伸閱讀

MLB／預測大谷翔平35歲前拿塞揚獎 日職監督收滿5本寫真集

MLB／預測大谷翔平35歲前拿塞揚獎 日職監督收滿5本寫真集
史金斯技壓山本由伸 奪國聯賽揚獎

史金斯技壓山本由伸 奪國聯賽揚獎
MLB／山本由伸熱血燃燒連塞揚都折服 史庫柏：不知道他怎麼辦到

MLB／山本由伸熱血燃燒連塞揚都折服 史庫柏：不知道他怎麼辦到
MLB／山本由伸挑戰塞揚獎失利 官網：季後賽出色未納入評選範圍

MLB／山本由伸挑戰塞揚獎失利 官網：季後賽出色未納入評選範圍

熱門新聞

加拿大饒舌歌手德瑞克。（路透）

MLB／藍鳥為何輸道奇？饒舌歌手「嘲諷大谷」被指戰犯

2025-11-09 00:26
佐佐木朗希(左)、羅哈斯(右)。（路透）

MLB／羅哈斯吐槽佐佐木朗希「道奇最爛舞者」：我很抱歉

2025-11-08 20:26
大谷翔平收下生涯第4座年度MVP，4次都是全票當選，壓倒性勝出。(路透)

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

2025-11-13 20:56
南韓U22男足（黑衣）一年內遭中國U22男足雙殺。圖為比賽中球員激烈對抗。（取材自鳳凰網體育）

中國U22男足2：0擊敗南韓 韓媒「破防」痛批：恥辱

2025-11-15 21:35
獨行俠球星戴維斯近來受傷勢影響，不常上場。(路透)

NBA／獨行俠傳討論雙星交易可能性 沃爾：戴維斯已有離意

2025-11-14 00:40
獨行俠開除總經理哈里森。（美聯社）

NBA／重磅交易送走唐西奇 獨行俠總經理下台

2025-11-11 18:10

超人氣

更多 >
3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局

3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉