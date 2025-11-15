MLB／強得不可思議…王貞治談大谷翔平差點無語

我的頻道

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

道奇日本球星大谷翔平在今年拿下生涯第四座MVP，福岡軟銀鷹球團會長王貞治心中只有讚嘆，認為他將日本人的夢想化為現實「強得不可思議」。

大谷翔平轉戰道奇隊後連續兩年拿下國聯MVP，生涯四座獨居史上第二多，邦茲（Barry Bonds）生涯七座仍穩居第一；加上天使隊時期，大谷是連三年MVP，也僅次於邦茲的四連霸。

王貞治今天在參加「球心會」舉辦的「BEYOND OH! PLAY KIDS」活動時，談到大谷翔平的表現時說：「已經…怎麼說呢，就是強得不可思議。沒想到日本棒球會誕生出這樣的選手，到了美國也能成為第一。」

王貞治說：「說是夢也好吧，把日本人的夢想化為現實的，就是大谷君。大谷君能那麼健康地活躍，還能當投手、當打者，甚至還會盜壘。真的表現得太好了，也提高了人們對棒球的關注度。」

今天在東京巨蛋舉行的棒球體驗活動共有約800名孩童參加，王貞治與球心會副會長栗山英樹、日本武士隊監督井端弘和一同出席。

王貞治也因此補充說：「希望今天來的孩子們，還有正在中學打棒球的孩子們，都能懷抱著『好，我要追隨（大谷的）腳步！』的心情去努力。」

日本 大谷翔平 道奇

