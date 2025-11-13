我的頻道

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

房利美取消620分信評門檻 本周末生效

MLB／山本、朗希都被搶走 洋基總管認日本市場一去不復返

記者藍宗標／即時報導
日籍球員大谷翔平(左二起)、山本由伸及佐佐木朗希在道奇封王夜慶功。(美聯社)
日籍球員大谷翔平(左二起)、山本由伸及佐佐木朗希在道奇封王夜慶功。(美聯社)

日職西武獅隊王牌投手今井達也透過入札制挑戰大聯盟，預料會掀起搶人大戰，「紐約郵報」今天指出，洋基隊在這個休賽季面臨著一個棘手難題，但今井或許是補強先發投手群的目標。

所謂難題就是洋基必須增加輪值深度，但明年將從傷兵名單回歸的先發投手，卻又不能占用他們的位置，儘管球團高層可能不會為了解決這個問題，大舉投入自由球員市場，不過今井會是讓人好奇的選項。

今井本季24場先發投出10勝5敗、防禦率1.92，在太平洋聯盟防禦率排行榜名列第4，他的經紀人波拉斯（Scott Boras）全力推銷客戶，強調大多數球隊跟他談起今井時，都會驚呼「我的天哪！」

波拉斯表示，今井就是這種類型的球員，看他投球會被深深震撼，這種天賦將在大聯盟轉型並取得成功。

紐約郵報指出，洋基最近幾次試圖簽下日職球星，都以失敗告終，山本由伸、佐佐木朗希都和道奇隊簽約，總經理凱許曼（Brian Cashman）今天也說，洋基在日本市場取得成功的日子「早已一去不復返了」。

洋基是否爭取今井加盟，目前仍是未知數，凱許曼說：「我對世界各地的球員都感興趣，包括日本選手，若有合適人選將會爭取。」

