MLB／去年季後無法留住索托 洋基總管這次目標保住貝林傑

記者藍宗標／即時報導
貝林傑今年出賽152場，繳出打擊率2成72、全壘打29支、打點98分的成績。（美聯社）
洋基隊在季後賽失利，備戰新球季重新調整陣容，總經理凱許曼（Brian Cashman）12日透露，很有興趣簽回貝林傑（Cody Bellinger），希望他能歸隊。

洋基去年休賽期首要任務是留住索托（Juan Soto），最後被大都會隊搶走，今年雖以美聯外卡排名第1闖進季後賽，但在外卡系列賽淘汰紅襪隊後，分區系列賽不敵藍鳥隊，連續16年未獲世界大賽冠軍，季後重要目標是保住貝林傑。

ESPN指出，雖然貝林格不太可能簽下像索托那種創紀錄合約（15年7億6500萬美元），但他仍可吸引很多球隊，洋基也毫不掩飾希望續約的願望。

貝林傑今年出賽152場，繳出打擊率2成72、全壘打29支、打點98分的成績，ESPN預測這位30歲好手有機會簽下6年1億6500萬美元合約。

貝林傑不是唯一可能轉戰其他球隊的洋基外野手，本季34轟、74分打點的葛里沙姆（Trent Grisham）也要在接下來6天內，決定是否接受洋基提供1年2202.5萬美元的合約，或是進入自由球員市場。

凱許曼強調，葛里沙姆接受合格報價並不會阻止洋基爭取貝林傑，他如果選擇自由球員市場，更可同時角逐這兩位外野手。

洋基 季後賽 大都會

