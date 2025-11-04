我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

MLB／攝影記者1張照片還原藍鳥G7與冠軍「10億分之1秒的差距」

記者陳宛晶／即時報導
第7戰9局下一出局滿壘時，基納法利亞在本壘前被刺殺出局。（歐新社）
第7戰9局下一出局滿壘時，基納法利亞在本壘前被刺殺出局。（歐新社）

藍鳥隊堪稱今年大聯盟最可惜的球隊，差一點點就從豪門道奇手中帶走世界大賽冠軍，系列賽第7戰9局下一出局滿壘時，基納法利亞（Isiah Kiner-Falefa）在本壘前被刺殺出局，Getty Images攝影記者特林加利（Rob Tringali）一張照片，揭示藍鳥曾與冠軍距離多近。

Getty Images為全球最大圖庫公司，攝影記者特林加利昨天在個人Instagram上分享這個play的其中一張照片，畫面中，道奇捕手史密斯（Will Smith）的釘鞋即將碰到本壘板，而基納法利亞的左腳與本壘板的距離，比起史密斯也僅略遠一些。

特林加利寫道：「棒球真的是差之毫釐失之千里的運動，回頭看我拍的照片，依然不敢相信藍鳥在這個play上是如此接近世界大賽冠軍，史密斯的腳正在向下，即將碰到本壘板，基納法利亞的差距只有10億分之1秒，這是棒球史上不可思議的瞬間之一。」

基納法利亞未能跑回這1分，藍鳥錯過再見勝，進而在延長11局輸掉比賽，與冠軍失之交臂。

