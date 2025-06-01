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MLB／大都會3大咖首次同場開轟 洛磯成為本季50敗球隊

記者藍宗標／即時報導
大都會索托。（路透）
大都會索托。（路透）

戰績慘到不行的洛磯隊，輸球已經不是什麼新聞，這次作客紐約又遭大都會隊痛宰，1日在3連戰最後一戰不敵阿隆索（Pete Alonso）、林多（Francisco Lindor）、索托（Juan Soto）全壘打攻勢，以3：5落敗，成為大聯盟本季第1支達到50敗的球隊。

洛磯不但遭大都會橫掃，而且吞下8連敗，近14戰唯一贏球紀錄是5月24日擊敗洋基隊，1日在大都會主場爆滿43224名觀眾前輸球後，戰績掉到9勝50敗，勝率只剩1成53，如果按照這種進度，季末恐怕達到137敗，寫下大聯盟史上單季最慘紀錄。

兩隊1日所有分數都靠全壘打，洛磯3局上靠阿西亞（Orlando Arcia）陽春砲攻下全場第1分，4局下阿隆索揮出3分砲，本季第12轟超前比數。

洛磯5局上再靠弗里曼（Tyler Freeman）兩分砲追成3：3，但5局下林多回敬陽春砲，本季第13轟成致勝一擊， 8局下索托追加陽春砲，本季全壘打也達10支，大都會戰績37勝22敗仍居國聯東區第1。

這是阿隆索、林多、索托本季首次同場出現全壘打，3連戰合計32打數13支安打，包括6支全壘打、兩支二壘打，一共攻下9分打點，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza ）說：「擁有這3位頂尖球員，感覺非常特別，希望他們有所進展。」

大都會明天轉戰洛杉磯對道奇隊展開4連戰，再到丹佛對洛磯進行3連戰；道奇去年在國聯冠軍賽4勝2敗扳倒大都會，晉級世界大賽再以4勝1敗擊敗洋基，奪下隊史第8冠。

大都會 道奇 洋基

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