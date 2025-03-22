MLB／拒30年季票 11歲球迷拍賣海盜狀元簽名卡 111萬元售出

海盜新人王史肯尼斯的標誌性新秀卡片被拍賣。（美聯社）

海盜隊22歲強投史肯尼斯（Paul Skenes）一張獨一無二的生涯首戰球員卡，經過兩拍賣 競爭後，確定以111萬美元高價售出，紐約郵報指出，這張球員卡比海盜王牌投手本季身價還高。

史肯尼斯去年5月登上大聯盟，新人球季23場先發投出11勝3敗、防禦率1.96，獲選國家聯盟新人王，本季年薪87萬5千美元。

知名球員卡公司Topps發售僅有一張的史肯尼斯生涯首戰球衣補丁卡，上頭有他的親筆簽名，被一位11歲小朋友抽中，海盜提出本壘板後方座位的30年季票、史肯尼斯簽名球衣在內的多項豐厚條件，甚至史肯尼斯的體操明星女友、同樣出身出身路易斯安那州立大學的鄧恩（Olivia Dunne）也加碼，可以一起在包廂觀戰，這張卡片最後還是進行拍賣。

史肯尼斯首張補丁在海盜、鄧恩「助功」下，推動這個獨一無二收藏品的炒作行情，共有64人投標，最後超過百萬美元售出，買家身分不明，部分收益將捐給洛杉磯 消防救援基金。

史肯尼斯22日完成最後一場熱身賽任務，對金鶯隊先發3.1局，被揮出1支安打、無失分，接下來將是28日新球季開幕戰在客場對決馬林魚隊。