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棒球／「 再見了投手丘」陳偉殷宣告引退 美日通算96勝

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棒球／「 再見了投手丘」陳偉殷宣告引退 美日通算96勝

記者蘇志畬／即時報導
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陳偉殷宣告引退。（本報資料照片）
陳偉殷宣告引退。（本報資料照片）

經歷20年的漫長職業生涯，台灣左投陳偉殷在台灣時間26日宣告退休，在美職、日職合計留下96勝的成績，他表示：「身為職業球員，傷痛與疲憊從來不是最難熬的部分。真正的挑戰，是誠實地面對那個不再是巔峰的自己。」

陳偉殷的職棒生涯從2004年加盟日職中日龍隊起步，在2008年嶄露頭角，並在2009年拿下中央聯盟防禦率王成績，在中日隊一軍累積36勝後挑戰大聯盟。

陳偉殷先加盟金鶯隊成為穩定的先發投手，並在2016年投身自由市場，改與馬林魚隊簽下5年8000萬美元合約，在美職八年合計拿下59勝51敗。

2020年陳偉殷重返日職，先後加入羅德隊、阪神虎隊，到2021年季後未獲續約，在日職留下37勝33敗，由於當時的肩膀傷勢，陳偉殷持續復健並在美國獨立聯盟復出，但在26日宣告引退。

陳偉殷引退全文如下：

身為職業球員，傷痛與疲憊從來不是最難熬的部分。真正的挑戰，是誠實地面對那個不再是巔峰的自己。

經過千百次的內心掙扎，我跟太太說：「我的身體已經到極限了，我想是時候退休了。」

她沉默了一下，然後用一貫的幽默語氣說：

「可是我還沒準備好要每天都見到你！」

她的話讓我笑了，也讓這個話題輕鬆了一些。但我知道，這不只是一個決定，而是要告別那個曾經一直站在投手丘、全力以赴的自己。

孩子們其實早就知道，有一天，爸爸終究會退休。

但他們從來沒有開口問過。

直到那天，我太太問弟弟：「你知道爸爸還有幾天要退休嗎？」

他靜靜地看著車窗外，眼神沒有離開遠方，然後輕輕地說：

「我不想知道，我只知道今天比明天好……因為明天就更接近爸爸退休了。」

那一刻，我的心瞬間揪了一下。

或許對他來說，退休意味著一種不願面對的改變。他還無法真正理解未來會怎麼不同，但他知道，一直站在球場上的爸爸，正一步步離投手丘越來越遠了。

終於，輪到我該正式向這段旅程道別了。

我要感謝中日龍，這支球隊是我職業生涯的起點，讓我有機會踏上這條棒球之路。

感謝巴爾的摩金鶯，讓我的大聯盟夢想成真，讓我相信自己能夠在最高殿堂立足。

感謝邁阿密馬林魚，讓我有機會可以跟一朗前輩一起作戰。

感謝西雅圖水手，給了我挑戰自我的機會，雖然未能回到大聯盟，但這段旅程仍然充滿意義。

感謝千葉羅德，讓我重返日本，在熟悉的環境中再次挑戰自我。

最後，感謝阪神虎，雖然這段旅程因傷未能走得更遠，但你們的誠意與期待，我始終銘記在心。

此外，還有許多貴人曾在我的棒球路上指引我、幫助我。

感謝啟蒙教練涂玉光老師，以及陳順再教練、蔡啟生教練、林振賢教練、龔榮堂教練、陳大豐前輩、落合博滿監督、森和繁教練、郭源治前輩、近藤信一教練、Buck Showalter 總教練、Dave Wallace 投手教練、Dom Chiti 投手教練，還有所有曾指導過我的教練、防護員與隊友們。因為你們的指導與支持，我才能一路走到今天。

最重要的，感謝一路上陪伴我的家人、朋友與球迷。無論是在順境還是低潮，你們始終在我身邊，給予我無限的力量與支持。正是因為有你們，我才能堅持走到這段旅程的最後一刻。

這是一場美好的戰役，感謝每一個陪我走過的人。

20年的職業生涯，我全力以赴，無論是在日本職棒還是美國大聯盟的每一場比賽。

謝謝你，棒球，讓一個來自台灣高雄鄉下的孩子，有機會站上世界舞台，實現夢想。

再見了，我的投手丘。

退休 日本 西雅圖

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