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MLB／大谷翔平春訓練投 數百人圍觀 估季中恢復二刀流

中央社／洛杉磯15日專電
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大谷翔平15日在春訓基地首度牛棚練投。（美聯社）
大谷翔平15日在春訓基地首度牛棚練投。（美聯社）

日本球星大谷翔平15日在春訓基地首度牛棚練投，吸引數十名媒體記者、數百名球迷圍觀。媒體預估，他大約在球季中能恢復又投又打的「二刀流」身手。

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊近日在亞利桑那州的格倫代爾（Glendale）展開春訓，大谷翔平自從2023年9月手肘開刀之後，就未曾上場投球，15日是春訓首度在牛棚練投。

大谷翔平去年整季僅用打擊者身分出賽，各界關注他今年是否能恢復又投又打的「二刀流」身手。

大聯盟官網報導，15日在道奇隊的春訓基地，人聲鼎沸，充滿興奮的氣氛，數十名媒體記者緊盯大谷的投球狀況，數百名球迷聚集，只為了一睹超級巨星的投球身影。

道奇總教練羅伯茲向媒體表示，大谷15日共投14球，全部都是快速直球，包括二縫線和四縫線握法，時速大約92英里（148公里）到94英里（151公里）。

羅伯茲表示：「球出手的狀況非常好，我認為他很滿意，控球很棒，球出手的狀況很好，對大谷而言是很好的一天。」大聯盟官網報導，大谷一邊練投，一邊與身邊的教練、隊職員討論，利用儀器觀測投球的速度和位移。

道奇隊規劃，大谷翔平準備以打者身分開季，可能在季中以投手身分出賽。大谷在春訓期間，有機會面對打者進行實戰投球，也有可能進一步模擬比賽。不過春訓期間，道奇隊沒有計畫讓大谷在熱身賽投球。

大聯盟官網報導，道奇隊目前的計畫看起來是讓大谷藉由模擬比賽的方式，累積投球的數量和強度，到球季中的某個時間點，讓他同時以打者和投手的身分出賽。

道奇 大谷翔平 羅伯茲

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