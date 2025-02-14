MLB／道奇東京開幕戰 山本由伸、佐佐木朗希擔任先發

MLB海外開幕戰3月將在東京舉行，道奇隊預計派出新加入的日籍投手山本由伸先發。圖為山本由伸13日在春訓練投。（美聯社）

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇 隊總教練羅伯茲春訓首日於亞利桑納州格倫代爾的春訓基地受訪時表示，3月18、19日在東京巨蛋舉行的日本 開幕系列賽，對陣芝加哥小熊隊的2場比賽中，計畫安排山本由伸與佐佐木朗希 分別擔任先發。

Sponichi Annex報導，23歲、有「令和怪物」之稱的佐佐木朗希加盟道奇隊之後，13日投捕組春訓第2天，和山本由伸同樣進行傳接球與守備練習。與佐佐木同組的是隸屬同一家經紀公司Wasserman的葛拉斯諾（Tyler Glasnow），兩個人在沒有翻譯的情況下交流，佐佐木似乎已經迅速融入球隊氣氛。

25歲右投席漢（Emmet Sheehan）在配合訓練時，與佐佐木沒有透過翻譯對話。他表示，「我和朗希聊了棒球和日常生活，他的英語沒有問題，溝通很順暢。雖然昨天沒有看到他的牛棚投球，但透過影片等資料，我已經知道他能投出很厲害的球，對未來充滿期待。」

MLB海外開幕戰3月將在東京舉行，道奇隊預計派出新加入的日籍投手佐佐木朗希先發。圖為佐佐木朗希13日在春訓練投。（美聯社）

此外，前一天觀察了佐佐木投球練習的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）也首次談到了佐佐木。他說，「與其說是在關注他（佐佐木），其實我主要是在看（同樣新加入的）史奈爾（Blake Snell），所以並沒有仔細觀察。」

克蕭補充說，「他（佐佐木）的手臂動作非常出色，很有天賦。朗希的加入對道奇來說是一份巨大的禮物，我很期待看到他的表現。」展現出對佐佐木的高度期待。

羅伯茲（Dave Roberts）在前一天也提到了佐佐木的首秀，他強調一切取決於後續的調整情況，但表示「我認為（日本開幕系列賽的）第二場比賽最合適」，目前計畫讓佐佐木朗希在3月19日東京巨蛋對戰芝加哥小熊的比賽中擔任先發。

他表示，「投捕組春訓才剛開始，一切都還不確定」，但表示山本和佐佐木「在日本開幕系列賽的2場比賽中，他們2人應該都會登板。」

佐佐木也表達了自己的決心，「大聯盟能夠在日本開啟新賽季的機會本就難得，我希望能做好充分的準備，來迎接這場比賽。」