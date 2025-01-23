MLB／誰沒投給我？鈴木一朗邀約：一起來我家喝一杯

鈴木一朗。(美聯社)

日本傳奇球星鈴木一朗 攜手沙巴西亞（CC Sabathia）、華格納（Billy Wagner）成為美國棒球名人堂今年新成員，三人今天一同出席在古柏鎮舉辦的記者會，鈴木一朗想約那唯一一位沒投給自己的記者，「一起到我家來喝一杯吧。」

美職生涯3089安打、連10季200安、單季262支安打的鈴木一朗，在名人堂票選中獲得99.7%的超高得票率，394票中獲得393票，卻因1人沒投他，無緣成為史上第二位全票通過的球員。

鈴木一朗表示，自己在現役球員時期，就曾經7度造訪古柏鎮，「這是第8次，能夠以名人堂成員的身分到來，我感到非常的光榮。」

鈴木一朗(左)與沙巴西亞(中)、華格納(右)成為美國棒球名人堂今年新成員。(美聯社)

話鋒一轉，鈴木一朗又說到：「謝謝所有投票給我的記者們，看起來好像只有1個人沒有投給我對吧？請務必來我家，我會好好招待你，一起喝一杯，請出來介紹自己，讓我們一起去西雅圖吧。」幽默話語也引發現場的笑聲。

生涯251勝、3093次三振的沙巴西亞跟鈴木一朗同樣是第一年取得資格就入堂，沙巴西亞回顧自己的洋基的時期，「那時候剛開始春訓，接觸到洋基的選手，我就知道加入這支球隊是正確的決定，穿著這件球衣為布朗克斯征戰11年，我感到很光榮，如今能夠讓這個帽子刻在名人堂的銅板上，我非常的開心。」

而拿下422次救援成功、防禦率2.31的終結者華格納，在取得候選資格10年後才終於成功叩關，他很有感觸地說：「經過10次挑戰能夠站在這裡，我非常感謝，看著懸掛在這邊的名牌，再次感受到棒球是多偉大的運動，無論我是否有資格在此，能夠與這些偉大球員並肩我感到誠惶誠恐。」