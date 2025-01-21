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亞洲首位入主名人堂 鈴木一朗憶挑戰之初的艱辛

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MLB／亞洲首位入主名人堂 鈴木一朗憶挑戰之初的艱辛

記者蘇志畬／即時報導
鈴木一朗成為亞洲、日本第一人入選美國棒球名人堂。(美聯社)
鈴木一朗成為亞洲、日本第一人入選美國棒球名人堂。(美聯社)

美國棒球名人堂今天揭曉新成員，傳奇球星鈴木一朗雖然差1票沒能全票入選，但依舊成為亞洲、日本第一人，他在接受訪問時表示：「我個人感到非常榮幸。」

鈴木一朗以99.7%的得票率入選， 與洋基隊長基特（Derek Jeter）並列野手史上最高得票率，差1票就能成為繼洋基終結者李維拉（Mariano Rivera）後第2位全票通過的球員。

美國職棒大聯盟轉播名人堂開票結果，鈴木一朗透過視訊受訪時表示：「當2001年開始挑戰時，我根本無法想像2025年的今天自己會站在這裡，參加名人堂公布活動。那時對於我能否在大聯盟打球還有很多討論，因此能夠成為第一位在這裡的日本球員，我感到非常的榮幸。」

而被問到生涯最開心的時刻，鈴木一朗則表示：「棒球的魅力不僅僅在於比賽，我認為更重要是能夠遇到許多人，這些人塑造了我，也成就了今天的我，這些人事物的經歷是我最寶貴的財富，也可以說是最開心的事。」

至於被問到在名人堂所在的古柏鎮是否有最想遇到的人？鈴木一朗回答：「這個問題很困難，我期待在古柏鎮與小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、馬丁尼茲（Edgar Martinez）見面，也期待很久不見的基特。」

鈴木一朗成為亞洲、日本第一人入選美國棒球名人堂。(美聯社)
鈴木一朗成為亞洲、日本第一人入選美國棒球名人堂。(美聯社)

鈴木一朗 洋基

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MLB／鈴木一朗得票率99.7% 亞洲首位入主美國棒球名人堂

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