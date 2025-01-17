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MLB／錯過強投山本、佐佐木 洋基傳鎖定日巨砲村上宗隆

體育新聞組／綜合報導

洋基隊近兩個休賽季追求日本球星山本由伸和佐佐木朗希都失敗，不過他們仍不氣餒，將目光放在明年的日職養樂多隊巨砲「村神」村上宗隆。

「YES Network」主播凱伊（Michael Kay）在節目上談到洋基爭取日本選手接連失敗，「必須想另一種有創意的方法，讓自己更具吸引力。山本由伸選道奇而不是你們，現在佐佐木朗希也拒絕你們。」

村上宗隆去年12月宣布2026年要挑戰大聯盟，凱伊證實洋基高層對村上感興趣，「村上今年底就會成為自由球員，我知道洋基非常希望能簽下他，這也是為何他們不想和一壘手簽長約。他們能成功簽下他嗎？還是他最終也會去西岸？」

洋基今年沒有在自由球員市場簽下頂級一壘手阿隆索（Pete Alonso）和沃克（Christian Walker），反而以一年短約簽下老將高史密特（Paul Goldschmidt）。

雖然過去洋基擁有不少日本選手，但最近一次要追溯至2020年的田中將大。村上宗隆明年挑戰大聯盟不受25歲限制，守備位置是三壘和一壘，曾在2022年單季56轟打破王貞治紀錄，2023年代表日本出征經典賽，4強賽敲出關鍵二壘安打。

去年村上宗隆在日職出賽143場，33轟、86打點和105次四壞球保送都是中央聯盟第1。不過打擊率只有0.244，整體攻擊指數（OPS）0.851，都創個人2019年以後新低。

洋基 日本 佐佐木朗希

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