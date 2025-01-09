美職30隊近5年最糟決定 「天使沒交易大谷翔平」排第一

大谷翔平。(美聯社)

美國媒體「ESPN」列出近5年美職大聯盟30隊做出的最糟決定，天使隊「沒將大谷翔平 交易出去」排名第一，而洋基隊在世界大賽將柯特斯（Nestor Cortes）派上場中繼也被拿出來當案例。

ESPN記者尚恩菲爾德（David Schoenfield）撰寫長文，一一細數30隊在這近5年來犯下的最大錯誤，包含爛交易、爛簽約以及在季後賽的爛決定，也將30隊的錯誤影響程度進行排名，天使隊排在第一。

大谷翔平在2023年球季後將成為自由球員，該季交易截止日前，天使隊決定將他留下，朝季後賽最後一搏，尚恩菲爾德指出，天使老闆莫瑞洛（Arte Moreno）不想當「把大谷交易出去的那個人」，卻成為了「有了大谷還沒能贏球的那個人」。

尚恩菲爾德指出，天使隊在7月26日決定留下大谷時，距離季後賽確實並未絕望「還有16.7%的機會」，當時的大谷手肘還沒受傷，具有巨大的交易價值，若換來大批潛力新秀，天使隊有望重新打造贏球隊伍，然而他們決定將新秀送出，換來吉歐里托（Lucas Giolito）、羅培茲（Reynaldo Lopez）要拚季後賽。

結果就是天使隊以7連敗開啟8月，大谷翔平在8月23日登板後宣告韌帶受傷而關機，吉歐里托、羅培茲的幫助不大，天使隊以73勝89敗結束賽季，而大谷翔平在休賽季與道奇隊簽約。

加入道奇隊的大谷翔平在去年球季拿下世界大賽冠軍，落敗的洋基隊一項決定也被尚恩菲爾德排在第18糟糕，就是世界大賽首戰讓柯特斯上場中繼，久未投球的他最終被弗里曼（Freddie Freeman）敲出再見滿貫砲。

尚恩菲爾德指出，柯特斯傷癒歸隊的第一場就是世界大賽首戰，而且是10局下一出局、一二壘有人的關鍵時刻，雖然成功解決大谷翔平，空出的壘包故意保送貝茲（Mookie Betts）填滿，卻沒能克制左打的弗里曼，尚恩菲爾德也坦言，當下唯一的正確決定只有讓李維拉（Mariano Rivera）去熱身，「但那一夜沒有李維拉。」