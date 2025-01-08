MLB／大谷翔平防禦率王、塞揚獎再敲40轟？美媒大膽預測

美國媒體「FOX Sports」做出大膽預測，認為大谷翔平將拿下防禦率王、塞揚獎，同時還會敲出40轟。(美聯社)

美國職棒大聯盟道奇 隊日本球星大谷翔平 今年球季將以二刀流之姿重返球場，美國媒體「FOX Sports」做出超狂預測，認為大谷翔平將拿下防禦率王、塞揚獎，同時還敲出40轟。

大谷翔平去年球季轉戰道奇隊，因為手肘開刀導致只能專注打擊，也敲出54轟、59盜的驚人賽季，最終拿下年度MVP，而今年球季投手大谷即將回歸，只不過道奇球團目前估計要到5月才有機會回到投手丘。

「FOX Sports」邀請多位寫手針對今年體壇做出「25件大膽預測」，其中索莎爾（Deesha Thosar）對於大谷翔平的大膽預測排在第2位。

索莎爾指出，大谷翔平重返投手丘絕對是2025年最值得關注的事情，「我預期大谷翔平能夠繳出國聯最低的防禦率，在2025年投出具有塞揚獎實力的球季，而且至少敲出40發全壘打。」他預期大谷能夠拿下塞揚獎，而且也很有機會連莊MVP。

下一個與棒球有關的大膽預測則是卡夫納（Rowan Kavner）所撰文，他預測隨著近年大聯盟長打、盜壘增加，皇家 隊惠特（Bobby Witt Jr.）將成為史上第一位單季200安、40轟、40支二壘打、40盜的球員。

卡夫納的另一項預測則與索莎爾的預測「打架」，他認為海盜隊火球男史肯斯（Paul Skenes）有機會拿下國聯塞揚獎，而他的LSU隊友、國民隊22歲外野手克魯斯（Dylan Crews）則將取得國聯新人王。