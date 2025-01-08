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MLB／大谷翔平防禦率王、塞揚獎再敲40轟？美媒大膽預測

記者蘇志畬／即時報導
美國媒體「FOX Sports」做出大膽預測，認為大谷翔平將拿下防禦率王、塞揚獎，同時還會敲出40轟。(美聯社)
美國媒體「FOX Sports」做出大膽預測，認為大谷翔平將拿下防禦率王、塞揚獎，同時還會敲出40轟。(美聯社)

美國職棒大聯盟道奇隊日本球星大谷翔平今年球季將以二刀流之姿重返球場，美國媒體「FOX Sports」做出超狂預測，認為大谷翔平將拿下防禦率王、塞揚獎，同時還敲出40轟。

大谷翔平去年球季轉戰道奇隊，因為手肘開刀導致只能專注打擊，也敲出54轟、59盜的驚人賽季，最終拿下年度MVP，而今年球季投手大谷即將回歸，只不過道奇球團目前估計要到5月才有機會回到投手丘。

「FOX Sports」邀請多位寫手針對今年體壇做出「25件大膽預測」，其中索莎爾（Deesha Thosar）對於大谷翔平的大膽預測排在第2位。

索莎爾指出，大谷翔平重返投手丘絕對是2025年最值得關注的事情，「我預期大谷翔平能夠繳出國聯最低的防禦率，在2025年投出具有塞揚獎實力的球季，而且至少敲出40發全壘打。」他預期大谷能夠拿下塞揚獎，而且也很有機會連莊MVP。

下一個與棒球有關的大膽預測則是卡夫納（Rowan Kavner）所撰文，他預測隨著近年大聯盟長打、盜壘增加，皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）將成為史上第一位單季200安、40轟、40支二壘打、40盜的球員。

卡夫納的另一項預測則與索莎爾的預測「打架」，他認為海盜隊火球男史肯斯（Paul Skenes）有機會拿下國聯塞揚獎，而他的LSU隊友、國民隊22歲外野手克魯斯（Dylan Crews）則將取得國聯新人王。

大谷翔平 道奇 皇家

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