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大谷翔平有多「超過」？道奇高層曝Decoy開球內幕

MLB／大谷翔平有多「超過」？道奇高層曝Decoy開球內幕

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平愛犬Decoy在今年8月的比賽擔任開球嘉賓，被譽為大聯盟史上最可愛開球。圖為上月一家出席奪冠慶功遊行(路透)
大谷翔平愛犬Decoy在今年8月的比賽擔任開球嘉賓，被譽為大聯盟史上最可愛開球。圖為上月一家出席奪冠慶功遊行(路透)

成為道奇隊的一分子後，大谷翔平全身心投入讓這支球隊更強大，而這不只包括球場上的事，道奇副總裁、行銷部主管羅森（Lon Rosen）談他為道奇所做的事，包括拍攝招募影片、出席活動通告，連徵詢他的愛犬Decoy參與活動，大谷都做到比球團希望的更多。

羅森表示，「他完全投入在所有事情，像是拍攝給其他選手招募影片，出席球團的慈善活動、球迷會，與贊助商們相處。」他透露，曾和大谷建議過，希望Decoy可以參與搖頭娃娃主題日，「結果翔平怎麼做呢？他訓練Decoy開球。」

Decoy在今年8月的比賽擔任開球嘉賓，在大谷的指揮下，先在投手丘上靜靜等待，等到指示後迅速叼起球奔向大谷懷中，再與他擊掌，被譽為大聯盟史上最可愛開球。

羅森表示，自己已在業界40年，大谷受歡迎的程度不輸給任何他見過的名人，包括喬丹（Michael Jordan）、布雷迪（Tom Brady）、布來恩（Kobe Bryant）、魔術強森（Magic Johnson）等人，「他在日本也很受歡迎，來到洛杉磯旅遊的日本人，有約8到9成會在道奇球場停留。」

羅森也回憶今年3月爆發的水原一平竊案醜聞，當時大谷將在一場記者會首度對外說明，「我到現在都記得，當時我走進防護室問他緊張嗎？他回答我，『幹嘛緊張，我沒做任何事。』」羅森說這件事對大谷是一次學習經驗，他冷靜應對，從未讓這件事影響到自己的專注力。

道奇 大谷翔平

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