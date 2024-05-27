我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／唐西奇、厄文各轟33分 獨行俠3連勝灰狼西決「聽牌」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

MLB／「他當時像在孤島」 道奇教頭1舉動安撫投手感動球迷

記者陳宛晶／即時報導
道奇隊總教練羅伯茲26日安慰投手拉米瑞茲。(美聯社)
道奇隊總教練羅伯茲26日安慰投手拉米瑞茲。(美聯社)

道奇今天以1：4不敵紅人隊，3連戰遭到橫掃、吞下5連敗，總教練羅伯茲（Dave Roberts）在比賽中卻有一幕帶來佳評如潮，他在第8局親自上丘安撫投手，雙手環抱在他的肩頭，輕聲給予鼓勵，讓許多社群網站都大讚：「你可以質疑他是不是一位好教頭，但無法質疑他是一位好人。」

引起討論的畫面出現在此役8局下，拉米瑞茲（Yohan Ramírez）登板，兩出局後，先被艾斯皮諾（Santiago Espinal）敲出安打，接著是連續2顆觸身球，拉米瑞茲的心情看似動搖，這時羅伯茲親自上丘。

羅伯茲雙手環繞拉米瑞茲的肩膀，在他的耳邊細語，給予鼓勵，接著讓他繼續留在投手丘上，抓下第3個出局數。

羅伯茲解釋當下動機，他說：「看著他，我能感受到他當下的腦海、心思正在想些什麼，我沒有在大聯盟投過任何一局，但我知道有時你會感覺自己像在孤島上，而我希望告訴他們我就在他們身後。」

暖心畫面掀起熱議，球迷大讚：「我看過很多教練說都力挺選手，但今天羅伯茲告訴他們這才是實際作為」；Dodgers Nation記者麥凱恩（Doug McKain）留言：「你可以質疑他是不是一位好教頭，但無法質疑他是一位好人，你絕對找不到任何一位不想為他效力的選手。」

羅伯茲 社群網站 道奇

上一則

NBA／唐西奇、厄文各轟33分 獨行俠3連勝灰狼西決「聽牌」

延伸閱讀

MLB／517專屬日子開轟 道奇教頭讚大谷：他總是讓我吃驚

MLB／517專屬日子開轟 道奇教頭讚大谷：他總是讓我吃驚
MLB／球迷爭搶大谷翔平搖頭娃娃 道奇教頭：不意外

MLB／球迷爭搶大谷翔平搖頭娃娃 道奇教頭：不意外
MLB／大谷翔平又送車 教頭收到迷你玩具車

MLB／大谷翔平又送車 教頭收到迷你玩具車
MLB／教練亂入訪問 大谷翔平：奪冠就考慮送真的保時捷

MLB／教練亂入訪問 大谷翔平：奪冠就考慮送真的保時捷

熱門新聞

趙露思擔任巴黎奧運火炬手。（取材自微博）

巴黎奧運／女星趙露思擔任火炬手：早上3:30就起床怕遲到

2024-05-18 19:45
柯瑞的乾妹妹布琳克與大谷合影。 （截圖自道奇官方X）

MLB／柯瑞乾妹與大谷翔平合照 高身長驚艷眾人

2024-05-21 18:53
羽生結弦。（路透資料照片）

花滑／羽生結弦105天短命婚 傳「賠本拋售」1億日幣婚房

2024-05-19 22:21
2024英雄聯盟季中邀請賽（MSI）GEN戰隊戰勝BLG戰隊。（新華社）

英雄聯盟季中邀請賽 南韓擊敗中國 韓選手Peyz擊殺創紀錄

2024-05-19 13:04
愛德華(左)16分、8籃板、7助攻。(美聯社)

NBA／落後20分驚奇逆轉 灰狼淘汰衛冕軍金塊寫G7紀錄

2024-05-19 22:45
溜馬隊和尼克隊今天進行東區準決賽驟死第7戰，溜馬以130：109帶走勝利，繼2014年後再闖東區決賽。 （美聯社）

NBA／布朗森驟死戰傷退 溜馬連趕2戰淘汰尼克

2024-05-19 18:29

超人氣

更多 >
「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？
又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了

又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了
央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名
提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解
5年來每天到校聽課 佛蒙特州這隻貓獲榮譽博士學位

5年來每天到校聽課 佛蒙特州這隻貓獲榮譽博士學位