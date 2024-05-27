MLB／「他當時像在孤島」 道奇教頭1舉動安撫投手感動球迷

道奇隊總教練羅伯茲26日安慰投手拉米瑞茲。(美聯社)

道奇 今天以1：4不敵紅人隊，3連戰遭到橫掃、吞下5連敗，總教練羅伯茲 （Dave Roberts）在比賽中卻有一幕帶來佳評如潮，他在第8局親自上丘安撫投手，雙手環抱在他的肩頭，輕聲給予鼓勵，讓許多社群網站 都大讚：「你可以質疑他是不是一位好教頭，但無法質疑他是一位好人。」

引起討論的畫面出現在此役8局下，拉米瑞茲（Yohan Ramírez）登板，兩出局後，先被艾斯皮諾（Santiago Espinal）敲出安打，接著是連續2顆觸身球，拉米瑞茲的心情看似動搖，這時羅伯茲親自上丘。

羅伯茲雙手環繞拉米瑞茲的肩膀，在他的耳邊細語，給予鼓勵，接著讓他繼續留在投手丘上，抓下第3個出局數。

You can question Dave Roberts the manager, but you can never question Dave Roberts the man. Find one player that hasn't loved playing for Doc. You can't.



pic.twitter.com/Eibt6LA3ha — Doug McKain (@DMAC_LA) 2024年5月26日

羅伯茲解釋當下動機，他說：「看著他，我能感受到他當下的腦海、心思正在想些什麼，我沒有在大聯盟投過任何一局，但我知道有時你會感覺自己像在孤島上，而我希望告訴他們我就在他們身後。」

暖心畫面掀起熱議，球迷大讚：「我看過很多教練說都力挺選手，但今天羅伯茲告訴他們這才是實際作為」；Dodgers Nation記者麥凱恩（Doug McKain）留言：「你可以質疑他是不是一位好教頭，但無法質疑他是一位好人，你絕對找不到任何一位不想為他效力的選手。」