MLB／水原驚天竊案大聯盟調查龜速？主席曝無能為力

水原一平。(路透)

大谷翔平 前任翻譯水原一平爆發驚天竊案，大聯盟至今未見作為，主席曼弗瑞（Rob Manfred）對此澄清，這是因為他是透過非法管道投注，已經超出大聯盟的調查能力範圍，只能靜待司法調查結果。

The Athletic記者德雷利奇（Evan Drellich）指出，從事發以來，外界了解這起事件仰賴兩項來源，一是新聞媒體報導，尤其是在揭發這起事件上領跑的ESPN，二是聯邦政府 機構調查報告，而大聯盟在這段時間態度處於被動。

曼弗瑞對此回應，大聯盟在這起事件上的調查上確實進展緩慢且推遲，但這是因為他們僅能監控合法博弈管道，而水原透過非法管道下注，已經超出大聯盟調查部門的能力範圍。

曼弗瑞說：「這並非合法管道的投注，所以我們無從監控，我們完全無法知道這些非法賭客在做些什麼。也就是說，像這種狀況，我們通常也只能透過報導或司法調查報告了解。」

曼佛瑞指出，相較之下，聯邦政府機構在這起事件上擁有更大的調查權力，「我認為我們的調查人員一向都做得很好，但這回的狀況很簡單，就是聯邦機構擁有比我們更多的調查工具。」他表示，目前聯邦機構的調查進展順利，預期在很短的時間內就有結果，大聯盟若想介入調查可能會成徒勞。