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WBC會內賽4主辦城市揭曉 唯一亞洲戰場為東京巨蛋

記者陳宛晶／即時報導
大聯盟今天正式公布2026年經典賽會內賽主辦城市。(取自WBC官方X)
大聯盟今天正式公布2026年經典賽會內賽主辦城市。(取自WBC官方X)

大聯盟今(23)天正式公布2026年世界棒球經典賽會內賽主辦城市，正是先前曝光的4座場館，唯一亞洲戰場為日本東京巨蛋；中華隊在上屆分組墊底，必須先通過資格賽爭取前進會內賽，明年2月有望在台北大巨蛋作東迎戰資格賽，在國人面前爭取門票。

今天正式公布的4個主辦城市，分別是A組波多黎各聖胡安席朗畢松球場（Hiram Bithorn Stadium）、B組美國休士頓美粒果球場（Minute Maid Park）、C組日本東京巨蛋、D組美國邁阿密馬林魚球場，8強於休士頓、邁阿密登場，4強後則在邁阿密決一死戰。

休士頓首次成為經典賽主辦城市，太空人老闆克朗（Jim Crane）表示，「能夠第一次舉辦經典賽，我們倍感興奮與榮耀，休士頓市擁有最棒棒球迷的國際化城市，我們歡迎世界各地的球迷來到美粒果棒球場欣賞國際賽。」

東京巨蛋將是第6度舉辦經典賽，也是唯一6屆都成為主辦城市的場館；邁阿密為第5度舉辦，聖胡安則是第4次，前一次已是2013年。

20支會內賽球隊已產生16隊，最後4席將在明年2月資格賽決定，大聯盟表示，「更多關於資格賽的訊息即將宣布。」近日已有消息傳出，大聯盟派代表前來場勘台北大巨蛋，且表達有意在台舉辦資格賽，只待相關程序完成。

休士頓 經典賽 日本

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