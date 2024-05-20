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MLB／道奇簽約10家日本企業 大谷經濟效益估破5.5億美元

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平加盟道奇後，帶來可觀的經濟效益。(路透)
大谷翔平加盟道奇後，帶來可觀的經濟效益。(路透)

道奇隊今(20)天宣布與「築地銀章魚燒」簽下複數年合約，成為4月以來第10家與道奇隊簽約的日本企業，經濟效益專家、日本關西大學名譽教授宮本勝浩估算，大谷翔平加盟道奇後，帶來的經濟效益約865億1999萬日圓（約5.5億美元）。

宮本勝浩去年底就曾推算，大谷在天使隊的最後一年，創造約504億日圓經濟效益，當時評估如果續留，經濟效益約在500億日圓持平，但若轉戰道奇隊，將可創造約643億6800萬日圓經濟效益。

他今天發表最新的估算報告，認為大谷加入道奇後的經濟效益來到865億1999萬日圓，去年阪神隊拿下暌違18年的中央聯盟優勝時，產生的經濟效益是872億2114萬日圓，大谷幾乎一人抵全隊。

宮本勝浩在推算經濟效益時，主要是透過加總大谷年薪、贊助商簽約金、球場增加的觀眾所帶來的消費金額，以及在日本的商品銷售金額等方式。

今年道奇在大谷加盟後，展現超強吸金力，4月起陸續與全日空、東洋輪胎、興和製藥、大創、日本管材Center、KOSE、木下工務店、THK、養樂多等日本契約簽下合作契約；加上大谷在場上的優異表現，也讓當初與他簽下的10年、7億美元合約顯得超值。

道奇 日本 大谷翔平

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