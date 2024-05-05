MLB／休息奏效 大谷翔平狂轟躍居3冠王 總頭讚嘆超大號全壘打

道奇隊大谷翔平5日轟出單場雙響砲，另有兩支安打，火力凶猛。圖為他擊出全壘打後回到休息區接受隊友祝賀。(路透)

道奇 隊今天靠大谷翔平4打數4安打、單場雙響砲的驚人表現，以5：1擊敗勇士 隊，完成三連戰橫掃，道奇總教練羅伯茲 （Dave Roberts）在系列賽前讓大谷休息兩天，確實達到效果，大谷不但躍居大聯盟三冠王，還有多項數據排名第一。

道奇回到洛杉磯對戰勇士前，剛結束客場九連戰，2日對響尾蛇三連戰最後一戰，羅伯茲未把大谷放進先發名單，讓他徹底休息，加上隔天又是休兵日，因此獲得兩天喘息時間。

這是大谷改穿道奇球衣後，唯一缺席的比賽，接著對勇士三連戰火力全開，合計12次打數出現8支安打，包括3支全壘打，攻下6分打點，今天單場雙響砲、4支安打都是本季最佳表現。

Shohei Ohtani's 10th homer of the season! pic.twitter.com/46rMD5zzMu — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2024年5月5日

大谷目前52安、打擊率3成64獨居榜首，10支全壘打和金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）、勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）、天使楚奧特（Mike Trout）並列第一；另外，大谷14支二壘打、長打率6成85、整體攻擊指數（OPS）1.111也都排名榜首。

大谷今天一局下面對勇士先發投手弗里德（Max Fried），轟出中外野方向兩分砲，讓他中斷連15局未失分紀錄，8局下再從明特（A.J. Minter）的手中開轟，這支大號陽春砲達464英尺，成為大聯盟本季飛行距離第二遠的全壘打，只落後楚奧特的473英尺。

大谷生涯七年第六次單季兩位數全壘打（2020年縮水球季7轟），今天第二轟是個人本季最大號、生涯第三遠全壘打，也是道奇球場歷年第三遠的數字。

值得一提的是，大谷出賽35場出現25支長打，也是道奇從1901年來，開季最佳表現。

「他不斷做我們以前從未見過的事。」羅伯茲談到大谷這支大號全壘打，對凶猛火力讚嘆不已，「真的很遠，無論右打還是左打，白天還是晚上比賽，沒人可像他一樣打到那裡。」