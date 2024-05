MLB／生涯第1次 洋基賈吉遭驅逐出場「我有點意外」

9年大聯盟生涯,洋基 隊「法官」賈吉(Aaron Judge)4日解鎖一項不怎麼愉快的第一次,因對好壞球判決出言表達不滿,遭到驅逐出場,他賽後拒絕透露到底說了什麼,但對於被趕出場確實意外。

洋基4日以5:3擊敗老虎隊,賈吉4打數敲出2安打,第3局的二壘打貢獻1分打點為此役的致勝安打,他在第7局滿球數時面對一顆外角直球急煞車,但主審布蘭克尼(Ryan Blakney)判決這是一顆好球,賈吉遭到三振,他轉頭朝主審抱怨,隨後就提前下班。

Aaron Judge just got ejected for the 1st time in his career pic.twitter.com/0QWnsabslB