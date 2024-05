大谷翔平調皮設下的目標,4日正式完成,面對勇士隊之戰第3局敲出陽春砲,本季第8轟出爐,也將道奇 教頭羅伯茲 (Dave Roberts)的7轟正式擠落第二位,大谷單獨登頂隊史日本出生選手最多轟紀錄。

大谷日前敲出大聯盟生涯176轟超越松井秀喜的大聯盟日籍球員最多轟紀錄時,被問到下一個目標,他開玩笑回應:「我想要先超越總仔的紀錄」,指的正是這位沖繩出生的教頭留在道奇隊史上的7轟。

Shohei Ohtani crushes his 8th homer of the year! pic.twitter.com/CCpbRo57Yc