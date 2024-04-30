我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾50名示威者被捕 哥大：攻占校舍行為由校外人士發起

特斯拉超充團隊一口氣裁掉500人 幾乎整個部門

MLB／天使楚奧特半月板撕裂要開刀 連4年進傷兵

記者蘇志畬／即時報導
楚奧特（Mike Trout）宣布因左膝半月板撕裂需要進行手術，得休息好一段時間。 (美聯社)
楚奧特（Mike Trout）宣布因左膝半月板撕裂需要進行手術，得休息好一段時間。 (美聯社)

天使隊麻煩大了，今年在少了大谷翔平後，當家球星接連受傷，楚奧特（Mike Trout）周二宣布因左膝半月板撕裂需要進行手術，楚奧特接受訪問時眼眶濕潤，他說：「這真的非常沮喪，但我們會度過的。」

楚奧特今年敲出聯盟最多的10轟，打擊率2成20，依舊是球星級的表現，然而在6：5擊敗費城人隊的比賽中，第3局開始覺得膝蓋痠痛，當下不以為意，還是正常的打完整場比賽。

「一開始只是痠痛。」楚奧特表示：「我告訴自己或許只是撞到什麼東西，而沒有注意到，但比賽完接受治療，還是非常痠。」當下球團讓他觀察隔天起床狀況，「我根本無法下床。」於是接受MRI檢查才發現是半月板撕裂。

根據ESPN報導指出，天使隊尚未對楚奧特的歸隊時間提出計畫，要等本周接受醫生檢查後才有較明確時間，但根據熟悉這類傷勢的人士指出，最好的情況也要4到6周才能回歸。

天使隊瑞登（Anthony Rendon）日前才因左腿筋撕裂傷脫離戰線，如今楚奧特也成為傷兵，兩人從2021到2023年合計一共972場比賽僅打了385場，而這段期間兩人加起來的薪資是2.18億美元。

楚奧特在2021年小腿拉傷、2022年背傷、去年手傷，今年球季原本狀況正好，卻連續4年都因傷勢影響出賽，楚奧特說：「你奮力打球，爛事還是會發生。」

費城 大谷翔平

上一則

NBA／馬克西46分加2神仙球續命 76人險勝尼克拒絕淘汰

下一則

NBA／綠衫軍波爾辛吉斯傷勢與字母哥相同 將缺席數場比賽

延伸閱讀

MLB／大谷愛喝的這款無糖茶可助眠 代言+1輕鬆get同款

MLB／大谷愛喝的這款無糖茶可助眠 代言+1輕鬆get同款
MLB／洋基賈吉「不自然」舉手擋球沒事 裁判認了誤判

MLB／洋基賈吉「不自然」舉手擋球沒事 裁判認了誤判
MLB／山本由伸解釋美日打者差異 稱此戰投球最接近自己風格

MLB／山本由伸解釋美日打者差異 稱此戰投球最接近自己風格
天使球場5╱29日「台灣日」展魅力

天使球場5╱29日「台灣日」展魅力

熱門新聞

大谷翔平將前往多倫多比賽。 （路透）

MLB／大谷翔平真的搭機去多倫多 藍鳥教頭：把帽子還來

2024-04-26 05:36
大谷翔平26日對戰藍鳥隊時擊出全壘打。(美聯社)

MLB／被藍鳥球迷噓聲伺候 大谷開轟回應 隊友也開噓

2024-04-27 02:50
道奇隊日本球星大谷翔平本季第一次與花卷東高學長菊池雄星對決。（美聯社）

MLB／119.2哩 大谷敲生涯最強一擊 菊池苦笑：快到看不見

2024-04-27 21:49
大谷翔平敲出一發初速118.7哩、飛行距離450呎的超強勁全壘打。(路透)

MLB／大谷翔平暴力轟完反差萌 教頭讚：球棒寄宿閃電

2024-04-23 23:57
大谷翔平代言再加1，伊藤園旗下無糖茶綠茶宣布與大谷簽約，成為全球大使。 美聯社

MLB／大谷愛喝的這款無糖茶可助眠 代言+1輕鬆get同款

2024-04-30 15:47
湖人當家球星詹姆斯轟下30分，主場以119：108擊退衛冕軍金塊隊，搶下第4戰勝利。（美聯社）

NBA／湖人背水一戰 詹姆斯轟30分、戴維斯雙20退金塊 逃過橫掃

2024-04-27 23:31

超人氣

更多 >
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品
CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所
挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓
李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟