MLB／昔誤傳加盟…大谷轟掉噓聲 道奇本季最大得分抓藍鳥

道奇 隊日本 球星大谷翔平 在藍鳥球迷噓聲中開轟,追平自家教頭紀錄,道奇隊也在今年首場作客多倫多賽事寫下本季最高得分,以12:2拿下勝利,藍鳥隊還需要換上野手消化局數。

大谷翔平去年成為自由球員後,一度傳出搭上飛機要與藍鳥簽約,事後證明烏龍一場,大谷雖然沒參與假消息的製造,但26日首局站上打擊區依舊受到噓聲伺候。

不過,大谷翔平直接把球扛出右外野全壘打牆,用陽春砲向藍鳥球迷打招呼,藍鳥球迷接下來的打席還是繼續噓,但音量減弱。

而大谷後面4打席沒能再敲安,3局上在球隊6分大局裡,1次四壞保送、1次滾地球出局,另外5局、7局也都是滾地球出局,9局上對方換上野手投球,大谷也退場休息。

道奇隊在3局上一輪猛攻,單局6支安打,孟西(Max Muncy)的3分砲最為致命,4到6局也都持續進帳追加4分,包含簡森(Danny Jansen)陽春砲擴大分差。

藍鳥先發投手巴塞特(Chris Bassitt)僅投2.2局就丟掉7分,接下來只好採取投手車輪戰,9局上乾脆由工具人「IKF」基納法利法(Isiah Kiner-Falefa)上場投球,雖然因為保送、安打、高飛犧牲打掉1分,但仍吃下1局。

大谷翔平總計4打數1安打,1分打點,打擊率3成52,今天的全壘打讓他以7轟追平羅伯茲(Dave Roberts),並列道奇隊史最多轟的日本出生球員。

而大谷翔平最近5戰敲出3轟,本季累積22支長打是大聯盟第一,而自1901年以來,開季前28場比賽敲出最多長打紀錄是1936年狄馬喬(Joe DiMaggio)的25支。

隊友大量分數支援,道奇隊先發投手史東(Gavin Stone)也投得輕鬆寫意,7局僅被敲2支安打,丟掉1分,壓制藍鳥隊拿下本季第2勝。

The boo birds were out in Toronto before Shohei Ohtani's first at bat 🔊👀



(via @ByJackHarris)pic.twitter.com/i9zTfLOsac